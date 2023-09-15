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Какие 25 копеек можно продать за немалые деньги: как распознать монету

15 сентября 2023 11:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Какие 25 копеек можно продать за немалые деньги: как распознать монету
Украинские монеты номиналом в 25 копеек. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинцы могут получить кругленькую сумму за продажу монеты номиналом в 25 копеек. Следовательно, за пять-семь тысяч гривен можно продать монету 1992 разновидностью 5.1Да.

Об этом рассказали специалисты ресурса "Монеты-ягодки".

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Как распознать уникальную монету

Распознать монету номиналом 25 копеек 1992 года можно по нескольким особенностям:

  • средний зуб трезубца — он округлый и толстый;
  • хвостик буквы "Ї" — снизу он касается буквы "Н";
  • гроздь №2 — она в форме тупоугольного треугольника;
  • группа — гладкая, без насечек.
монета 25 копеек
Особенности распознавания монет. Фото: "Монеты-ягодки"

По какой цене можно продать или купить такие монеты

Эксперты рассказывают, что монету, номиналом 25 копеек 1992 года, разновидности 5.1Даг можно продать за пять-семь тысяч гривен.

А вот 25 копеек 1992 разновидности 4 БАМ можно продать за три-пять тысяч грн. Эту монету можно узнать за выпуклым щитом и вдавленным в него трезубцем на реверсе. По словам специалистов, это очень редкая разновидность монеты и нумизматы называют его "Английский чекан".

"Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно запечатлели рельеф, они затемнили фон и трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки чего отправили на Луганский станкостроительный завод", — рассказывают эксперты.

монета 25 копеек
Особенности распознавания монет. Фото: "Монеты-ягодки"

Также за немалые деньги можно продать монету номиналом 25 копеек 2003 разновидности 1 ЕАм. За нее выручат до двух тысяч гривен. Это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

монета 25 копеек
Монета 25 копеек в 2003 году. Фото: "Монеты-ягодки"

Напомним, недавно специалисты рассказали, что за разновидность одной из монет номиналом в 10 копеек можно выторговать 13 тысяч гривен.

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