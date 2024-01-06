Вакансії ЗСУ — яких фахівців шукають у січні 2024 року

Парамедик ЗСУ. Фото: hromadske

Одним із ключових аспектів успішного формування бойових частин є наявність в армії досвідчених бійців з активним бойовим досвідом. Це важливо не лише для забезпечення оптимального функціонування військових підрозділів, але і для підвищення загальної ефективності військових операцій. На початку 2024 року на фронт для доукомплектації армії потрібні люди з бойовим досвідом.

Про це розповідають на порталі Pro Гроші.

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Люди з бойовим досвідом володіють цінними навичками, які можуть бути вирішальними на полі бою. За словами військових, їхні знання та вміння дозволяють забезпечити армію досвідченими лідерами та висококваліфікованими спеціалістами. Багато таких вакансій розміщено на популярних сайтах пошуку роботи, зокрема:

штурмовики;

артилеристи;

танкісти;

піхотинці;

оператори безпілотників;

водії;

парамедики;

фахівці з різних сфер: водії, IT-спеціалісти, зв'язківці.

Військові пояснили, що мобілізувати можуть не лише на лінію фронту, але й для виконання інших обов’язків. Один із можливих напрямків роботи у такому випадку буде виконання завдань у штабі. Тобто армії дуже потрібні військові різних спеціальностей, у тому числі й мирних.

Чи можна самому обрати посаду

За словами секретаря комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради Романа Костенка, бажання претендентів у 2024 році будуть враховуватися. Однак одного бажання, щоб стати, до прикладу, спецпризначенцем, недостатньо, як і танкістом для людини, у якої зріст під 2 метри.

Військові експерти наголошують, що стара система мобілізації репресивної моделі, що залишилась нам від радянського минулого, застаріла. Зараз Ураїна має переходити на демократичну модель — рекрутингову систему з гарантованою мотиваційною базою та розумінням того, що отримають військові під час служби та після демобілізації. Терміни служби теж мають бути чітко прописані.

Нагадаємо, начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що військовозобов'язані можуть самостійно обрати бригаду для служби. Він повідомив, як це зробити.

Також ми писали про те, що в січні 2024 року почнеться обговорення проєкту нового Трудового кодексу, який розробило Мінекономіки. Серед змін, які пропонуються, відмова від паперових трудових книжок та легалізація різних форм зайнятості.