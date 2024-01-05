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В Україні планують оновити Трудовий кодекс — які зміни чекають на українців

5 січня 2024 16:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Мінекономіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу —що чекає на українців
Жінка за ноутбуком. Фото: Freepic
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

У січні 2024 року почнеться обговорення проєкту нового Трудового кодексу, який розробило Мінекономіки. Серед змін, які пропонуються, — відмова від паперових трудових книжок та легалізація різних форм зайнятості

Про це повідомила очільниця Міністерства економіки України Юлія Свириденко.

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За словами міністерки економіки, ринок праці в Україні досі функціонує за Трудовим кодексом 1971 року, який вже давно не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки. Тому мета змін Трудового кодексу — створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод.

Юлія Свириденко заявила, що у новому законодавстві про працю планується легалізувати різноманітні форми зайнятості. Зокрема:

  • дистанційну роботу,
  • надомну роботу,
  • нефіксований робочий час.

"Діджиталізуємо збір інформації про працівника. Більше не потрібні будуть паперові трудові книжки. Боротимемось із мобінгом та чимало іншого. Наша мета — створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод", — додала міністерка.

Також документ пропонує звести до мінімуму держзамовлення у вищих навчальних закладах. Натомість в українців з’явиться можливість  отримати грант і здобути бажану професію, наголосила очільниця Мінекономіки.

"Грант частково покриватиме витрати на навчання (cofinancing of tuition). Заклад і освітню програму студент обиратиме за своїми вподобаннями. Мета такої системи — максимальна свобода вибору. Адже молода людина вступатиме в той навчальний заклад, куди хоче, а не де є бюджетні місця. У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом  значно вищі, ніж за нинішніх умов", — пояснила Свириденко.

За її словами, ще одним важливим кроком на шляху оновлення ринку праці в Україні стане модернізація Державної служби зайнятості. Зокрема, передбачено цифровізацію 90% процесів та широку мережу партнерств із тренінговими компаніями, компаніями з підбору персоналу, а також із громадськими організаціями, що займаються соціальними проєктами.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що український ринок праці у 2024 році збереже тенденцію попередніх років. Більшість підприємств ключових галузей економіки мають намір зафіксувати поточну кількість працівників, однак деякі заявили про намір суттєвого скорочення персоналу.

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