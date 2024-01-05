Мінекономіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу —що чекає на українців

В Україні планують оновити Трудовий кодекс — які зміни чекають на українців
У січні 2024 року почнеться обговорення проєкту нового Трудового кодексу, який розробило Мінекономіки. Серед змін, які пропонуються, — відмова від паперових трудових книжок та легалізація різних форм зайнятості.
Про це повідомила очільниця Міністерства економіки України Юлія Свириденко.
Як зміниться Трудовий кодекс України
За словами міністерки економіки, ринок праці в Україні досі функціонує за Трудовим кодексом 1971 року, який вже давно не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки. Тому мета змін Трудового кодексу — створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод.
Юлія Свириденко заявила, що у новому законодавстві про працю планується легалізувати різноманітні форми зайнятості. Зокрема:
- дистанційну роботу,
- надомну роботу,
- нефіксований робочий час.
"Діджиталізуємо збір інформації про працівника. Більше не потрібні будуть паперові трудові книжки. Боротимемось із мобінгом та чимало іншого. Наша мета — створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод", — додала міністерка.
Також документ пропонує звести до мінімуму держзамовлення у вищих навчальних закладах. Натомість в українців з’явиться можливість отримати грант і здобути бажану професію, наголосила очільниця Мінекономіки.
"Грант частково покриватиме витрати на навчання (cofinancing of tuition). Заклад і освітню програму студент обиратиме за своїми вподобаннями. Мета такої системи — максимальна свобода вибору. Адже молода людина вступатиме в той навчальний заклад, куди хоче, а не де є бюджетні місця. У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом — значно вищі, ніж за нинішніх умов", — пояснила Свириденко.
За її словами, ще одним важливим кроком на шляху оновлення ринку праці в Україні стане модернізація Державної служби зайнятості. Зокрема, передбачено цифровізацію 90% процесів та широку мережу партнерств із тренінговими компаніями, компаніями з підбору персоналу, а також із громадськими організаціями, що займаються соціальними проєктами.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що український ринок праці у 2024 році збереже тенденцію попередніх років. Більшість підприємств ключових галузей економіки мають намір зафіксувати поточну кількість працівників, однак деякі заявили про намір суттєвого скорочення персоналу.
Читайте Новини.LIVE!