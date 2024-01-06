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Какие специалисты ВСУ нужны в январе 2024 года — список вакансий

6 января 2024 12:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Вакансии ВСУ — каких специалистов ищут в январе 2024 года
Парамедик ВСУ. Фото: hromadske
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Одним из ключевых аспектов успешного формирования боевых частей является наличие в армии опытных бойцов с активным боевым опытом. Это важно не только для обеспечения оптимального функционирования военных подразделений, но и для повышения общей эффективности военных операций. В начале 2024 года на фронт для доукомплектации армии нужны люди с боевым опытом.      

Об этом рассказывают на портале Pro Гроші.      

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Каких специалистов ищут в ВСУ

Люди с боевым опытом обладают ценными навыками, которые могут быть решающими в поле боя. По словам военных, их знания и умения позволяют обеспечить армию опытными лидерами и высококвалифицированными специалистами. Многие такие вакансии размещены на популярных сайтах по поиску работы, в частности:

  • штурмовики;
  • артиллеристы;
  • танкисты;
  • пехотинцы;
  • операторы беспилотников;
  • водители;
  • парамедики;
  • специалисты разных сфер: водители, IT-специалисты, связисты.

Военные объяснили, что мобилизовать могут не только на линию фронта, но и для выполнения других обязанностей. Одним из возможных направлений работы в таком случае будет выполнение задач в штабе. То есть армии очень нужны военные разных специальностей, в том числе и мирных.

Можно ли самому выбрать должность

По словам секретаря комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Романа Костенко, желания претендентов в 2024 году будут учитываться. Однако одного желания, чтобы стать, к примеру, спецназовцем, недостаточно, как и танкистом для человека, у которого рост под 2 метра.

Военные эксперты отмечают, что оставшаяся нам от советского прошлого старая система мобилизации репрессивной модели устарела. Сейчас Украина должна переходить на демократическую модель — рекрутинговую систему с гарантированной мотивационной базой и пониманием того, что получат военные во время службы и после демобилизации. Сроки службы должны быть четко прописаны.

Напомним, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что военнообязанные могут самостоятельно выбрать бригаду для службы. Он сообщил, как это сделать.

Также мы писали о том, что в январе 2024 года начнется обсуждение проекта нового Трудового кодекса, разработанного Минэкономики. Среди предлагаемых изменений — отказ от бумажных трудовых книжек и легализация различных форм занятости.

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