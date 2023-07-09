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Які пільги мають родини військових та УБД: роз’яснення юриста

9 липня 2023 01:25
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Пільги для сімей військових та УБД: повний перелік у 2023 році
Військовослужбовець із дитиною. Фото: google.com
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Державними пільгами, які мають учасники бойових дій та військовослужбовці, частково можуть користуватися також члени їхніх сімей. У яких випадках це відбувається та які категорії родичів військових мають право на державну підтримку, розповів в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

Хто є членом сім’ї військовослужбовця

Як пояснив юрист, кого саме можна вважати членом родини військовослужбовця, визначає Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

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"Це дружина або чоловік (звісно, за умови, що один з подружжя не взяв інший шлюб), неповнолітні діти, повнолітні діти – інваліди з дитинства, а також батьки, які перебувають на утриманні військовослужбовця", — розповів Ігор Ясько.

Пільги на освіту

Той же закон передбачає, що дітям військових, які служать за контрактом, першочергово надаються місця у школах, дошкільних навчальних закладах та дитячих оздоровчих таборах за місцем проживання.

"При цьому це можуть бути заклади будь-якої форми власності, не лише державної", — підкреслив юрист.

Також діти військовослужбовців-контрактників мають пільгові умови вступу до вищих навчальних закладів.

Окрему категорію у цьому сенсі являють собою учасники бойових дій та члени їхній сімей.

"Як самі УБД, так і їхні діти віком до 23 років мають право на часткову або повну оплату їхнього навчання з боку держави. Також вони мають право на пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти, отримання соціальних стипендій та безоплатне або на пільгових умовах проживання в гуртожитку", — зазначив Ясько.

Пільги на лікування

Як зазначає юрист, військовослужбовці та члени їх сімей (у тому числі й діти) мають право на отримання медичної допомоги у військово-медичних госпіталях, але за однієї умови — якщо за їхнім місцем проживання відсутні державні або комунальні заклади охорони здоров’я.

"Але курсанти військових ВНЗ або ВНЗ, які мають військові навчальні підрозділи, та члени їхніх родин права на такі пільги не мають. Також їх не мають військовослужбовці строкової військової служби", — уточнив Ігор Ясько.

Також військовослужбовець-контрактник та його родина можуть лікуватися та відпочивати зі знижкою у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та на турбазах Міністерства оборони та інших військових формувань та правоохоронних органів. Однак ця пільга надається лише раз на рік та за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, раніше юристи роз’яснили, чи передбачені виплати для добровольців під час війни, та які компенсації отримають військові за оренду житла у липні.

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