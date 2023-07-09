Льготы для семей военных и УБД: полный перечень в 2023 году

Военнослужащий с ребенком. Фото: google.com

Государственными льготами, положенными участникам боевых действий и военнослужащим, частично могут также пользоваться члены их семей. В каких случаях это происходит и какие категории родственников военных имеют право на государственную поддержку, рассказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

Кто является членом семьи военнослужащего

Как пояснил юрист, кого именно можно считать членом семьи военнослужащего, определяет Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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"Это жена или муж (разумеется, при условии, что один из супругов не вступил в другой брак), несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети — инвалиды детства, а также родители, которые находятся на содержании военнослужащего", — рассказал Игорь Ясько.

Льготы на образование

Тот же закон предусматривает, что детям военных, которые служат по контракту, в первую очередь предоставляются места в школах, дошкольных учебных заведениях и детских оздоровительных лагерях по месту жительства.

"При этом это могут быть заведения любой формы собственности, не только государственной", — подчеркнул юрист.

Также детям военнослужащих-контрактников положены льготные условия поступления в высшие учебные заведения.

Отдельную категорию в этом смысле представляют участники боевых действий и члены их семей.

"Как сами УБД, так и их дети до 23 лет имеют право на частичную или полную оплату их обучения со стороны государства. Также они имеют право на льготные долгосрочные кредиты для получения образования, получение социальных стипендий и бесплатное либо на льготных условиях проживание в общежитии ", — отметил Ясько.

Льготы на лечение

Как отмечает юрист, военнослужащие и члены их семей (в том числе и дети) имеют право на получение медицинской помощи в военно-медицинских госпиталях, но при одном условии — если по их месту жительства отсутствуют государственные или коммунальные учреждения здравоохранения.

"Однако курсанты военных вузов или вузов, имеющие военные учебные подразделения, и члены их семей права на такие льготы не имеют. Также их не имеют военнослужащие срочной военной службы", — уточнил Игорь Ясько.

Военнослужащий-контрактник и его семья могут лечиться и отдыхать со скидкой в санаториях, домах отдыха, пансионатах и на турбазах Министерства обороны и других военных формирований и правоохранительных органов. Однако эта льгота предоставляется только раз в год и при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает трех прожиточных минимумов.

Напомним, ранее юристы объяснили, предусмотрены ли выплаты добровольцам во время войны и какие компенсации получат военные за аренду жилья в июле.