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Які шанси знайти роботу українцям у Польщі: дослідження

3 березня 2023 21:13
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Робота у Польщі — де працюють українські біженці
1,5 мільйона громадян України отримали тимчасовий захист у сусідній країні
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Із 24 лютого 2022 року, початку війни росії проти України, польсько-український кордон перетнули близько 10 мільйонів біженців. З них 1,5 мільйона тимчасовий захист надала Польща.

Про те, скільки українців змогли знайти роботу в цій державі, розповідають Новини.LIVE.

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Українці у Польщі

Польща є найбільшою країною, яка прийняла українських біженців у Європі.

За час війни за спрощеними процедурами там змогли працевлаштуватися близько 900 тисяч громадян або 84%, свідчить опитування, зроблене на замовлення польського уряду. Близько чверті з них (27%) вдалося зробити це у перший місяць перебування в цій країні, понад 30% — за перші три місяці.

Це є результатом високої ефективності впроваджених системних рішень польським урядом щодо спрощеної процедури працевлаштування, стверджують автори дослідження.

Проте майже кожен третій громадянин України (майже 40%) змінив роботодавця. Це говорить про те, що біженці шукали та знайшли пропозиції роботи, які більше відповідають їхнім навичкам і кваліфікаціям, зокрема, завдяки вивченню польської мови та професійному навчанню.

"Настільки високий рівень зайнятості серед українців вже у перші місяці перебування в Польщі свідчить не лише про їхню рішучість влаштуватися на роботу, а й про відкритість польських підприємців новим працівникам, а також про потреби ринку та економіки Польщі", — кажуть автори дослідження.

При цьому протягом 2022 року в Польщі виявили 10,7 тисячі нелегально працюючих іноземців, проте контролюючі органи стверджують частка таких осіб зменшується.

"На гачок" нелегального працевлаштування можуть потрапити ті, хто вперше їде на заробітки через брак досвіду, або ж, хто хоче заробити більше.

Які заробітні плати у Польщі

Експерти порівняли середні заробітні плати популярних вакансій із аналогічними  в Україні, оцінивши розмір середньої виплати у зимові місяці.

Примітно те, що показник виявився у кілька разів вищий. Зокрема, зарплата директора в Україні — 25 тис. грн, а в Польщі — 93 тис. грн. Зарплатня менеджера з продажу в Україні — 15 тис. грн проти 92 тис. грн — у Польщі. Найменше платять в цій країні касирам та охоронцям — 35 тис. грн, в Україні — 10 тис. грн.

Саме надзвичайно велика різниця між зарплатами у двох державах штовхає українців активніше працевлаштовуватися у Польщі.

Найбільше українців у Польщі працюють у таких сферах:

  • готельно-ресторанна справа — 29%;
  • сфера послуг — 18%;
  • виробництво – 14%;
  • торгівля — 11%;
  • сільське господарство — 7%;
  • логістика — 7%.

Пошук вакансій у Польщі

Українці можуть вільно шукати роботу на території Польщі. Саме для біженців розробили спеціальний сайт, де якому розміщені вакансії за різними спеціальностями.

Працевлаштуватись в країні допомогає місцевий Центр зайнятості.

Також можна самостійно користуватися відомостями Центральної Бази Пропозицій Праці.

Нагадаємо, українці у Польщі у 2022 році активно відкривали нові компанії та ставали підприємцями. Їхня частка становить 45% відкритого нового іноземного бізнесу в країні.

Також ми писали, що в Польщі з 1 березня запрацювали нові правила перебування для громадян з України. Умови стали жорсткішими.

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