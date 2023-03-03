Работа в Польше — где работают украинские беженцы

1,5 миллиона граждан Украины получили временную защиту в соседней стране

С 24 февраля 2022 года, начала войны россии против Украины, польско-украинскую границу пересекли около 10 миллионов беженцев. Из них 1,5 миллиона временную защиту предоставила Польша.

Сколько украинцев смогли найти работу в этом государстве, рассказывают Новини.LIVE.

Украинцы в Польше

Польша является самой большой страной, которая приняла украинских беженцев в Европе.

За время войны по упрощенным процедурам там смогли трудоустроиться около 900 тысяч граждан или 84%, свидетельствует опрос, сделанный по заказу польского правительства. Около четверти из них (27%) удалось сделать это в первый месяц пребывания в этой стране, более 30% — за первые три месяца.

Это результат высокой эффективности внедренных системных решений польским правительством относительно упрощенной процедуры трудоустройства, утверждают авторы исследования.

Однако почти каждый третий гражданин Украины (около 40%) сменил работодателя. Это говорит о том, что беженцы искали и нашли предложения работы, больше соответствующие их навыкам и квалификациям, в частности, благодаря изучению польского языка и профессиональному обучению.

"Настолько высокий уровень занятости среди украинцев уже в первые месяцы пребывания в Польше свидетельствует не только об их решимости устроиться на работу, но и об открытости польских предпринимателей новым работникам, а также потребностях рынка и экономики Польши", — говорят авторы исследования.

При этом в течение 2022 года в Польше обнаружили 10,7 тысяч нелегально работающих иностранцев, однако контролирующие органы утверждают, что доля таких лиц уменьшается.

"На крючок" нелегального трудоустройства могут попасть те, кто впервые едет на заработки из-за нехватки опыта или же кто хочет заработать больше.

Какие заработные платы в Польше

Эксперты сравнили средние заработные платы популярных вакансий с аналогичными в Украине, оценив размер средней выплаты в зимние месяцы.

Примечательно, что показатель оказался в несколько раз выше. В частности, зарплата директора в Украине — 25 тыс. грн, а в Польше — 93 тыс. грн. Зарплата менеджера по продажам в Украине — 15 тыс. грн против 92 тыс. грн — в Польше. Меньше всего платят в этой стране кассирам и охранникам — 35 тыс. грн, в Украине — 10 тыс. грн.

Именно очень большая разница между зарплатами в двух государствах толкает украинцев активнее трудоустраиваться в Польше.

Больше всего украинцев в Польше работают в таких сферах:

гостинично-ресторанное дело — 29%;

сфера услуг — 18%;

производство — 14%;

торговля — 11%;

сельское хозяйство — 7%;

логистика — 7%.

Поиск вакансий в Польше

Украинцы могут свободно искать работу на территории Польши. Именно для беженцев разработали специальный сайт, на котором размещены вакансии по разным специальностям.

Трудоустроиться в стране помогает местный Центр занятости.

Также можно самостоятельно пользоваться сведениями Центральной Базы Предложений Труда.

Напомним, что украинцы в Польше в 2022 году активно открывали новые компании и становились предпринимателями. Их доля составляет 45% нового иностранного бизнеса в стране.

Также мы писали, что в Польше с 1 марта заработали новые правила пребывания для граждан из Украины. Условия ужесточились.