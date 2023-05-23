Какие выплаты предусмотрены добровольцам во время войны

Бойцы добровольческого формирования. Фото: armyinform.com.ua

Украинское законодательство гарантирует денежное довольствие, ряд льгот и социальные права для военнослужащих. В то время как на добровольцев такие нормы и правила не распространяются.

О неравенстве в подходах к оплате труда пишут специалисты общественной организации "Юридическая сотня".

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Предусмотрены ли выплаты добровольцам

По словам юристов, военным выплачивают заработную плату в зависимости от звания и должности, предусмотрены дополнительные выплаты за боевые задания, участие в военных действиях. В то же время государственное денежное довольствие для членов добровольческих формирований территориальных общин не предусмотрено.

Как объясняют специалисты, ни правительственное постановление №704 от 30 августа 2017 года, ни приказ Министерства обороны №260 от 07 июня 2018 года, призванные регулировать денежное довольствие военных, не содержат упоминания о членах добровольческих формирований.

По нормам трудового законодательства, работодатели должны оставлять за мобилизованным работником только должность без начисления оклада. Однако добровольцы подпадают под часть первую статьи 119 КЗоТ. Она дает гарантию сохранения среднего заработка таких лиц на период выполнения государственных и общественных обязанностей.

Также добровольцы не имеют права на медицинскую помощь, если проблемы со здоровьем не связаны с войной.

При этом, выполняя задачи обороны Украины, добровольцы могут получить статус участника боевых действий (УБД). Для этого необходимо иметь подтверждающие документы.

Какие льготы предусмотрены для УБД

Участники боевых действий получают от государства, в частности, следующие льготы:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в году;

скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) — 75% для УБД;

скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) — 75% для УБД.

Напомним, дети участников боевых действий получат несколько льгот, упрощающих получение высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Также мы писали, что в Украине УБД могут рассчитывать на некоторые льготы, в частности, при оплате за коммунальные услуги. Скидка для участника боевых действий — 75%, лицам с инвалидностью – 100%. Но они предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.