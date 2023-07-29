Які зміни чекають на українців у серпні щодо житлових субсидій

Жінка заповнює бланки. Фото: google.com

Житлова субсидія в серпні збережеться на рівні 300−400 гривень, і уряд не збільшить розмір сукупного доходу для її призначення. Розмір сукупного доходу для надання субсидії буде зберігатись Кабінетом міністрів до завершення воєнного стану.

Про це повідомляє NV Бізнес.

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Кому потрібно наново подати заявки на субсидію

"Згідно з рішенням уряду, субсидія призначається, якщо витрати на комуналку перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу родини до завершення воєнного стану та протягом 1 місяця після його скасування", — повідомляє видання.

Для отримувачів субсидій під час опалювального сезону ці допомоги будуть автоматично перепризначені. Проте деякі категорії українців повинні знову подати заявки на отримання субсидій.

Повторно потрібно подавати заявки на субсидію у випадку:

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

якщо члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та оплачують житлово-комунальні послуги;

якщо кількість зареєстрованих осіб, що фактично проживають, у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

якщо домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на купівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Розмір субсидії в неопалювальний сезон складає в середньому від 350 до 400 гривень.

Інструкція з подачі заяви на субсидію на сайті ПФУ

Подати заяву на житлову субсидію можна на сайті Пенсійного фонду.

Для того, щоб подати заяву потрібно:

Зайти на сайт електронних послуг Пенсійного фонду.

У верхньому правому кутку натиснути "Вхід".

Авторизуватися за допомогою електронного кваліфікованого підпису (КЕП), вказати назву акредитованого центру сертифікації ключів, який згенерував КЕП, завантажити файл ключа та ввести пароль.

В особистому кабінеті в лівому боковому меню зайти в розділ "Комунікації з ПФУ" та обрати "Заява на житлову субсидію чи пільгу". У вікні, що з’явиться на екрані натиснути "Продовжити".

У вікні, що відкриється, обрати "Заява про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проєктом".

Заповнити поля в онлайн-формі, де треба вказати дані про себе.

У разі подання заяви не за зареєстрованим, а за фактичним місцем проживання, потрібно додати скановану копію договору оренди, натиснувши "Додати файл".

Натиснути "Сформувати заяву" в кінці онлайн-форми.

Перевірити внесені дані та натиснути "Підписати та відправити в ПФУ". Після цього система перевірить правильність заповнення заяви.

З результатом ухваленого рішення щодо призначення субсидії можна ознайомитися в розділі "Мої звернення" — "Статус звернення".

Коли врахують підвищення пенсій в липні

Директорка департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду України Олена Охріменко зазначила, що нові розміри пенсій врахують у опалювальному сезоні. Пенсіонери не втратять субсидію, бо враховують попередній період. Підвищені пенсії врахують із жовтня при нарахуванні пільг на опалювальний період.

Також Олена Охріменко нагадала про автоматичний перерахунок допомоги на оплату ЖКП з 1 червня у зв'язку з підвищенням тарифів на електроенергію. У липні субсидіанти отримали нові суми допомоги, враховуючи змінені тарифи.

Кого і за що можуть залишити без субсидій

Українцям спростили оформлення субсидії, але збільшили вимоги до отримувачів, що призводить до того, що деяка категорія громадян не може розраховувати на допомогу, а саме за таких умов:

Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м або площа будинку понад 230 кв. м.

Якщо хтось із родини протягом року, що передує зверненню за субсидією, здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн.

Якщо в сім'ї хтось має на депозитному рахунку або у розпорядженні облігації внутрішньої державної позики, загальна сума яких перевищує 100 тис. грн.

Якщо один із членів сім'ї за попередній рік придбав валюту на суму, еквівалентну 50 тис. грн.

Якщо в сім'ї є автомобіль, однак якщо йому менш ніж п'ять років.

Якщо сім'я має в своєму розпорядженні два або більше автомобілів, вік яких не перевищує 15 років.

Якщо в сім'ї є хоча б один дорослий (старше 18 років) член, який ніде не навчається та офіційно не працює і не має статусу безробітного, або ж один із членів сім'ї працює, але офіційно отримує зарплату, нижчу за мінімальну.

Якщо один із членів сім'ї не платить ЄСВ понад три місяці.

Якщо заборгованість за комунальні послуги перевищує 680 гривень за три місяці, але якщо борг оскаржено у суді або є договір про реструктуризацію боргу, субсидію можуть дати.

Нагадаємо, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 98% населення, розповіли про важливі зміни в отриманні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії на газ почнуть призначати по-новому.