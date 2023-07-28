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Оплата "комунальних": Нафтогаз попередив про важливі зміни

28 липня 2023 08:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Комунальні рахунки — Нафтогаз попередив про важливі зміни
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 98% населення, розповіли про важливі зміни в отриманні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії на газ почнуть призначати по-новому.

Про це поінформувала пресслужба ГК "Нафтогаз".

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Отримання субсидії на газ

Як зазначили у компанії, цього року уряд вирішив спростити механізм надання субсидій. Так, у разі якщо громадяни не можуть оплачувати комунальні послуги, субсидію можна оформити оперативно без довідки про доходи. Для цього просто потрібно надати заяву.

Зробити це можна:

  • в особистому онлайн-кабінеті у мобільному застосунку та на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ) за допомогою кваліфікованого е-підпису (КЕП);
  • на сайті "Дія";
  • поштою чи особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду;
  • у центрах надання адмінпослуг.

У заяві необхідно зазначити прізвище, ім'я та по батькові, серію та номер документа, що засвідчує особу (паспорта), ІПН, дату народження, адресу, членів домогосподарства, IВАN та номер телефону.

Більшості домогосподарств автоматично пролонгують виплати, проте деяким родинам потрібно буде повторно звернутися за держдопомогою. Йдеться про такі випадки:

  • у складі домогосподарства є задекларовані особи;
  • субсидію надають внутрішньо переміщеним особам (ВПО) за місцем фактичного проживання;
  • кількість громадян, які фактично проживають, менша за кількість зареєстрованих;
  • субсидія на закупівлю зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
  • оренда житла.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд покращить механізм перевірки отримувачів допомоги з оплати житлово-комунальних послуг. Після чого надання субсидій стане більш адресним.

Також ми писали, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

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