Какие изменения ждут украинцев в августе насчет жилищных субсидий

Женщина заполняет бланки. Фото: google.com

Жилищная субсидия в августе сохранится на уровне 300-400 гривен, и правительство не увеличит размер совокупного дохода для его назначения. Размер совокупного дохода для предоставления субсидии будет храниться Кабинетом Министров до завершения военного положения.

Об этом сообщает NV Бизнес.

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"Согласно решению правительства, субсидия назначается, если расходы на коммуналку превышают 15% среднемесячного совокупного дохода семьи до завершения военного положения и в течение 1 месяца после его отмены", — сообщает издание.

Для получателей субсидий во время отопительного сезона эти пособия будут автоматически переназначены. Однако некоторые категории украинцев должны снова подать заявки на получение субсидий.

Повторно следует подавать заявки на субсидию в случае:

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

если члены домохозяйства арендуют жилые помещения и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

если количество зарегистрированных лиц, фактически проживающих, в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на покупку сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Размер субсидии в неотапливаемый сезон составляет в среднем от 350 до 400 гривен.

Инструкция по подаче заявления на субсидию на сайте ПФУ

Подать заявление на жилищную субсидию можно на сайте Пенсионного фонда.

Для того чтобы подать заявление нужно:

Зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда.

В правом верхнем углу нажать "Вход".

Авторизоваться с помощью электронной квалифицированной подписи (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, сгенерированного КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль.

В личном кабинете в левом боковом меню зайти в раздел "Коммуникации по ПФУ" и выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу". В появившемся окне нажмите "Продолжить".

В открывшемся окне выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту".

Заполните поля в онлайн-форме, где нужно указать данные о себе.

В случае подачи заявления не по зарегистрированному, а по фактическому месту жительства нужно добавить сканированную копию договора аренды, нажав "Добавить файл".

Нажмите кнопку "Сформировать заявление" в конце онлайн-формы.

Проверить внесенные данные и нажать Подписать и отправить в ПФУ. После этого система проверит правильность наполнения заявления.

С результатом принятого решения о назначении субсидии можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Когда учтут повышение пенсий в июле

Директор департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко отметила, что новые размеры пенсий учтут в отопительном сезоне. Пенсионеры не потеряют субсидию, потому что учитывают предыдущий период. Повышенные пенсии будут учтены с октября при начислении льгот на отопительный период.

Также Елена Охрименко напомнила об автоматическом перерасчете пособия на оплату ЖКУ с 1 июня в связи с повышением тарифов на электроэнергию. В июле субсидианты получили новые суммы пособия, учитывая измененные тарифы.

Кого и за что могут оставить без субсидий

Украинцам упростили оформление субсидии, но увеличили требования к получателям, что приводит к тому, что некоторая категория граждан не может рассчитывать на помощь, а именно:

Если площадь квартиры превышает 130 кв. м или площадь дома свыше 230 кв. м.

Если кто-то из семьи в течение года, предшествующего обращению за субсидией, совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн.

Если у семьи кто-то имеет на депозитном счете или в распоряжении облигации внутреннего государственного займа, общая сумма которых превышает 100 тыс. грн.

Если один из членов семьи за предыдущий год приобрел валюту на сумму эквивалентную 50 тыс. грн.

Если у семьи есть автомобиль, однако если ему меньше пяти лет.

Если семья располагает двумя или более автомобилями, возраст которых не превышает 15 лет.

Если в семье есть хотя бы один взрослый (старше 18 лет) член, который нигде не учится и официально не работает и не имеет статуса безработного, или один из членов семьи работает, но официально получает зарплату ниже минимальной.

Если один из членов семьи не платит ЕСВ более трех месяцев.

Если задолженность за коммунальные услуги превышает 680 гривен за три месяца, но если долг обжалован в суде или есть договор о реструктуризации долга, субсидию могут дать.

Напомним, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", обслуживающей около 98% населения, рассказали о важных изменениях в получении пособия по оплате жилищно-коммунальных услуг. Субсидии на газ начнут назначать по-новому.