Скільки коштуватиме газ для населення у грудні

Тарифи на газ залишаються незмінними. Фото: Новини.LIVE

12 провідних постачальників газу в Україні оприлюднили свої тарифи на блакитне паливо в грудні.

Про це повідомляє консультаційний центр для населення "ГазПравда".

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В повідомленні, зокрема, йдеться про те, що природний газ для побутових споживачів взимку не подорожчає. Цінники від газопостачальних компаній на грудень у рамках річних тарифних планів не змінилися.

Якими будуть ціни на газ

Залежно від компанії вартість кубометра газу в грудні коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн.

При цьому у семи постачальників ціна кубометра газу нижча за 8 грн, ще у п’яти — вища.

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Нагадаємо, переважна більшість (близько 98%) українських побутових споживачів газу нині є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України". Це 12,4 млн українських домогосподарств, що купують природний газ за гарантованою ціною 7,96 грн за кубометр.

Варто пам’ятати, що чинні річні тарифні пропозиції діють до 1 травня 2024 року включно. Тобто до кінця опалювального сезону газ точно не подорожчає.

Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть повернути помилкову оплату за газ. Для цього достатньо лише написати заяву в довільній формі на повернення переплати.

До заяви необхідно прикріпити чітке фото чеку з помилковою оплатою та передати їх. Це можна зробити двома способами:

на електронну пошту [email protected];

поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК "Нафтогаз України".

Також ми писали про те, що в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.

Після того, як запровадять третю платіжку, раз на рік фахівці муситимуть робити візуальний огляд газопроводів, перевірятимуть наявність вільного доступу до них, стан фарбування та кріплення газогонів, наявність футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будівлі, а також стан ущільнення міжтрубного простору. Будуть очищувати від бруду та за потреби — відновлювати.

У багатоквартирних будинках раз на пів року, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, буде здійснюватися перевірка на герметичність з'єднань газогонів та газового обладнання приладовим методом чи мильною емульсією з усуненням виявлених витоків "блакитного палива".

Також щороку перевірятимуть працездатність запірних пристроїв на газопроводах, здійснюватимуть очищення від корозії. Не рідше одного разу на рік будуть здійснювати техогляд газового обладнання.

