Сколько будет стоить газ для населения в декабре

Тарифы на газ остаются прежними. Фото: Новини.LIVE

12 ведущих поставщиков газа в Украине обнародовали свои тарифы на голубое топливо в декабре.

Об этом сообщает консультационный центр для населения "ГазПравда".

Читайте также:

В сообщении говорится, что природный газ для бытовых потребителей зимой не подорожает. Ценники от газоснабжающих компаний на декабрь в рамках годовых тарифных планов не изменились.

Какими будут цены на газ

В зависимости от компании, стоимость кубометра газа в декабре будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у семи поставщиков цена кубометра газа ниже 8 грн, еще у пяти — выше.

для увеличения нажмите на изображение

Напомним, подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Это 12,4 млн украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Следует помнить, что действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 включительно. То есть, до конца отопительного сезона газ точно не подорожает.

Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут вернуть ошибочную оплату за газ. Для этого достаточно написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты.

К заявлению необходимо прикрепить четкое фото чека с ошибочной оплатой и передать их. Это можно сделать двумя способами:

по электронной почте: [email protected];

почтой по адресу: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК "Нафтогаз Украины".

Также мы писали о том, что в Украине могут выделить из единого платежа за голубое топливо третью квитанцию за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.

После того, как введут третью платежку, раз в год специалисты будут делать визуальный осмотр газопроводов, будут проверять наличие свободного доступа к ним, состояние покраски и крепления газопроводов, наличие футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции здания, а также состояние уплотнения межтрубного пространства. Будут очищать от грязи и при необходимости восстанавливать.

В многоквартирных домах раз в полгода, а именно до начала и после окончания отопительного сезона, будет производиться проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением обнаруженных утечек "голубого топлива".

Также ежегодно будут проверять работоспособность запорных устройств на газопроводах, очищать от коррозии. Не реже раза в год будут осуществлять техосмотр газового оборудования.