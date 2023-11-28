Оплата за газ — коли запровадять і за що треба платити у третій квитанції

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.

Про такі деталі розповіли експерти з консультаційного центру "ГазПравда".

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Третя платіжка за газ

Як зазначається, у 2023 році в Україні Національна комісія з питань енергетики та комунпослуг може встановити граничні тарифи на утримання газової інфраструктури будинків. Це буде фактично плата за утримання "труб".

У разі, якщо мешканці самі не звернуться за підписанням договору, то утримувати інфраструктуру має оператор газорозподільних систем.

Фахівці припускають, що які будуть граничні тарифи - поки що невідомо. Можливо, розмір порахують як 1/12 частину вартості технічного обслуговування внутрішньобудинкової системи на кожного користувача природним газом.

Тобто, якщо в оселі 100 квартир, то річне техобслуговування поділять на 100, а отриману суму поділять ще на 12 — це й буде місячна квитанція.

Після того, як запровадять третю платіжку, раз на рік фахівці муситимуть робити візуальний огляд газопроводів, перевірятимуть наявність вільного доступу до них, стан фарбування та кріплення газогонів, наявність футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будівлі, а також стан ущільнення міжтрубного простору. Будуть очищувати від бруду та за потреби - відновлювати.

У багатоквартирних будинках раз на пів року, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, буде здійснюватися перевірка на герметичність з'єднань газогонів та газового обладнання приладовим методом чи мильною емульсією з усуненням виявлених витоків "блакитного палива".

Також щороку перевірятимуть працездатність запірних пристроїв на газопроводах, здійснюватимуть очищення від корозії. Не рідше одного разу на рік будуть здійснювати техогляд газового обладнання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні зросла кількість субсидіантів на тлі підвищення тарифів за житлово-комунальні послуги. Водночас перелік тих, хто має право на допомогу на оплату ЖКП, розширили.

Також ми писали, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 98% населення, розповіли про важливі зміни в отриманні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії на газ почнуть призначати по-новому.