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Японія надала Україні 118 млн доларів — на що підуть кошти

1 квітня 2024 14:30
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Ірина Шпак
редактор
Україна отримала майже 120 млн доларів від Японії — кошти підуть на соціальну сферу
Американська валюта. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Україна отримала фінансову допомогу від уряду Японії у розмірі 118 мільйонів доларів на безповоротній основі. Кошти підуть на охорону здоров'я та відновлення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Фінансова допомога надійшла в рамках проєтів Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров'я та збереження життя" (HEAL Ukraine) та "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE). 

"Залучені кошти допоможуть Уряду надавати своїм громадянам належну допомогу, зокрема розширити спектр медичних послуг та доступ до них, а також забезпечити подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, відбудовувати житлову інфраструктуру України", — зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні також зазначили, що фіндопомога від Японії складається з:

  • 70 млн доларів — на підтримку державного бюджету, як відшкодування понесених видатків за програмою медичних гарантій.
  • 48,2 млн доларів — на відшкодування витрат державного бюджету, використаних на компенсаційні виплати власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які потребують дрібних та середніх ремонтів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у березні 2024 року до загального фонду держбюджету України надійшло близько дев'яти мільярдів доларів пільгового зовнішнього фінансування. Ці кошти надали донори Європейського Союзу, Канади, Великої Британії, Японії та Міжнародного валютного фонду.

Ми також писали, що представник Республіканської партії, член Палати представників Сполучених Штатів Америки Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. Він має намір невдовзі винести на розгляд законодавців відповідний законопроєкт.

Мінфін
здоров'я
фінансова допомога
Японія
гроші
відновлення

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