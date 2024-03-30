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Україна отримала близько дев'яти мільярдів доларів у березні — куди підуть кошти

30 березня 2024 10:13
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
До держбюджету України надійшло близько 9 млрд доларів від міжнародних партнерів
Американська валюта. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

До загального фонду держбюджету України у березні 2024 року надійшло близько дев'яти мільярдів доларів пільгового зовнішнього фінансування. Ці кошти надали донори Європейського Союзу, Канади, Великої Британії, Японії та Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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У відомстві зауважили, що у 2024 році зовнішнє фінансування України становить 10,1 млрд доларів, а загалом з початку широкомасштабного вторгнення Росії і станом на зараз йдеться про 83,7 млрд доларів.

У березні 2024 року до держбюджету України кошти пільгового фінансування надійшли від таких донорів:

  • ЄС — 4,9 млрд доларів США;
  • Канада — 1,5 млрд доларів США;
  • Японія — 1,1 млрд доларів США;
  • МВФ — 880 млн доларів США;
  • Великобританія — 515 млн доларів США.

Кошти від Європейського Союзу є першим траншем нового інструменту Ukraine Facility та складають частину перехідного фінансування обсягом 6 млрд євро. Цей механізм дозволяє задовольняти нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility.

Японія надала фінансову допомогу через механізми Світового банку. Зокрема, до державного бюджету надійшло 882 млн доларів США як частина позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (DPL) та 230 млн доларів США в рамках проєкту "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

Пільговий кредит від Канади був наданий в рамках третьої додаткової угоди, яка є продовженням угоди, підписаної 8 серпня 2022 року.

Фінансування від Міжнародного валютного фонду є четвертим траншем у межах програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Україна вже залучила близько 5,4 млрд доларів США з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США.

Пільгове фінансування від Великої Британії є частиною позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" через механізм Світового банку.

"Міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків Державного бюджету України", — додали у міністерстві.

Що ще треба знати

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко разом з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк підписали двосторонню угоду про відтермінування виплат за державним боргом. Це зокрема дозволить зменшити боргове навантаження на держбюджет України.

Ми також писали, що у Міністерстві фінансів України розповіли, скільки коштів було спрямовано з державного бюджету країни на соціальні виплати у січні-лютому 2024 року. Відомо, що всі соціальні потреби громадян держава забезпечила вчасно та у повному обсязі.

держбюджет
Мінфін
МВФ
Світовий банк
фінансова допомога
гроші
матеріальна допомога

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