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Япония выделила Украине 118 млн долларов — на что пойдут средства

1 апреля 2024 14:30
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Украина получила почти 120 млн долларов от Японии — средства пойдут на социальную сферу
Американская валюта. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украина получила финансовую помощь от правительства Японии в размере 118 миллионов долларов на безвозвратной основе. Денежные средства пойдут на здравоохранение и восстановление.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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Финансовая помощь поступила в рамках проектов Всемирного банка "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine) и "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

"Привлеченные средства помогут Правительству оказывать своим гражданам надлежащую помощь, в частности, расширить спектр медицинских услуг и доступ к ним, а также обеспечить преодоление последствий, вызванных вооруженной агрессией России, восстанавливать жилищную инфраструктуру Украины", — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В Минфине также отметили, что финпомощь от Японии состоит из:

  • 70 млн долларов — в поддержку государственного бюджета, как возмещение понесенных расходов по программе медицинских гарантий.
  • 48,2 млн долларов — на возмещение расходов государственного бюджета, использованных на компенсационные выплаты владельцам домов на ремонт в многоквартирных и частных домах, нуждающихся в мелких и средних ремонтах.

Что еще стоит знать

Напомним, в марте 2024 года в общий фонд госбюджета Украины поступило около девяти миллиардов долларов льготного внешнего финансирования. Эти средства предоставили доноры Европейского Союза, Канады, Великобритании, Японии и Международного валютного фонда.

Мы также писали, что представитель Республиканской партии, член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине. Он намерен вскоре вынести на рассмотрение законодателей соответствующий законопроект.

Минфин
здоровье
финансовая помощь
Япония
деньги
восстановление

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