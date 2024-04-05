Санкції проти РФ — Японія заборонила експорт 164 видів товарів

Акція на підтримку України у Токіо. Фото: Reuters

Уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії у п'ятницю, 5 квітня. До списку увійшли ще 164 категорії товарів, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби і моторне мастило для автомобілів.

Про це повідомляє The Asahi Shimbun з посиланням на міністерство економіки та промисловості Японії.

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У повідомленні сказано, що обмеження наберуть чинності 17 квітня.

До нового пакету санкцій увійшли такі товари:

мінеральне паливо, нафта та її дистиляти, бітумінозні речовини та мінеральні воски;

неорганічні хімічні речовини, дорогоцінні метали та їхні неорганічні або органічні сполуки (наприклад, хлористий водень, гідроксид алюмінію);

пластмаси та вироби з них (наприклад, нітроцелюлоза);

сталеві вироби та їхні частини (наприклад, трубопроводи, що використовуються для транспортування нафти або газу);

вольфрамовий порошок і молібден, кобальт, цирконій, реній та вироби з них;

вироби з недорогоцінних металів;

котли та машини, їх частини та приладдя (наприклад, електричні ручні інструменти, такі як шліфувальні машини, деревообробні верстати, пробки, тверда гума та тверда пластмаса);

електричне обладнання та його частини (наприклад, літій-іонна батарея, нікель-металогідридна батарея);

яхти та інші судна для відпочинку або спорту, каное, байдарки, легкі човни, пожежні судна, кранові судна та інші плавучі споруди або занурені бурові чи видобувні платформи;

оптичні, фотографічні, вимірювальні, контрольні, прецизійні, медичні або хірургічні інструменти та апарати; частини та приладдя до них (наприклад, мікротом, термостат).

Також Японія ввела заборону на імпорт непромислових алмазів російського походження. Заборона набуде чинності 10 травня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку березня 2024 року уряд Японії запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації через повномасштабне вторгнення до України. До нового списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 організацій.

Ми також писали, що у країнах Євросоюзу наразі заморожені 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних російських активів. Брюссель працює над тим, як їх можна використати для відшкодування завданих російською агресією збитків.