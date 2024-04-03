Скільки російських активів заморозив Євросоюз

Європейська валюта. Фото: Reuters

У країнах Євросоюзу наразі заморожені 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних російських активів. Брюссель працює над тим, як їх можна використати для відшкодування завданих російською агресією збитків.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на пресконференції після міжнародної конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі, повідомляє Укрінформ.

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"Ми продовжимо працювати над питанням фінансування репарацій, тому що важливо, щоб Росія заплатила за відшкодування збитків. І ми працюємо над цим в усіх наших дискусіях, які ми ведемо щодо російських активів, приватних чи державних. У нас в Європі є 37 млрд приватних активів, а також понад 200 — 208 мільярдів державних активів", — сказав Рейндерс.

Він також висловив сподівання на "швидке ухвалення нещодавніх пропозицій щодо використання надходжень від знерухомлених російських активів" для потреб України у її боротьбі з російським агресором. За оцінкою єврокомісара, ці надходження можуть становити близько 2-3 млрд євро на рік.

Рейндерс підкреслив, що із запуском подання заяв до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, "українські громадяни, які зазнали порушення прав людини або стали жертвами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, стають на крок ближчими до репарацій".

"І цей реєстр є першим кроком, тому що тепер нам треба рухатися до Комісії з питань відшкодування збитків, на підтримку якої сьогодні висловилося багато учасників", — сказав єврокомісар.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у додатку "Дія" з'явився новий сервіс, завдяки якому можна подати заяву до міжнародного Реєстру збитків. Наразі приймають заяви про знищену або пошкоджену нерухомість.

Ми також писали, що Європейський Союз підготував закон, за яким Україна почне отримувати прибуток від заморожених російських активів вже в липні. Ініціатива передбачає отримання приблизно 3 мільярдів євро на рік від заморожених активів РФ та використання їх для постачання зброї в Україну.