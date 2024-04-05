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Япония ввела новые санкции против России — что вошло в список

5 апреля 2024 12:38
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Санкции против РФ — Япония запретила экспорт 164 видов товаров
Акция в поддержку Украины в Токио. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Японии ввело новые санкции против России в пятницу, 5 апреля. В список вошли еще 164 категории товаров, в том числе литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы и моторная смазка для автомобилей.

Об этом сообщает The Asahi Shimbun со ссылкой на министерство экономики и промышленности Японии.

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В сообщении говорится, что ограничения вступят в силу 17 апреля.

В новый пакет санкций вошли следующие товары:

  • минеральное топливо, нефть и его дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски;
  • неорганические химические вещества, драгоценные металлы и их неорганические или органические соединения (например, хлористый водород, гидроксид алюминия);
  • пластмассы и изделия из них (например, нитроцеллюлоза);
  • стальные изделия и их части (например, трубопроводы, используемые для транспортировки нефти или газа);
  • вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий, рений и изделия из них;
  • изделия из недрагоценных металлов;
  • котлы и машины, их части и принадлежности (например, электрические ручные инструменты, такие как шлифмашины, деревообрабатывающие станки, пробки, жесткая резина и жесткая пластмасса);
  • электрическое оборудование и его части (например, литий-ионная батарея, никель-металлогидридная батарея);
  • яхты и другие суда для отдыха или спорта, каноэ, байдарки, легкие лодки, пожарные суда, крановые суда и другие плавучие сооружения или погруженные буровые или добывающие платформы;
  • оптические, фотографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические инструменты и аппараты; части и принадлежности к ним (например, микротом, термостат).

Также Япония ввела запрет на импорт непромышленных алмазов русского происхождения. Запрет вступит в силу 10 мая.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале марта 2024 года правительство Японии ввело новый пакет санкций против Российской Федерации из-за полномасштабного вторжения в Украину. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций.

Мы также писали, что в странах Евросоюза заморожены 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных российских активов. Брюссель работает над тем, как их можно использовать для возмещения нанесенного российской агрессией ущерба.

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