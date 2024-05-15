ЄБРР прогнозує уповільнення зростання економіки України у цьому році

Логотип Європейського банку реконструкції та розвитку. Фото: investmentmonitor.ai

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує уповільнення економічного зростання України цього року. За прогнозами, у 2024 році економіка країни зросте на 3%, що значно менше порівняно зі зростанням на 5,3% у 2023 році.

Про це йдеться у звіті Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

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Як повідомляється у звіті, попри підтримку економіки України рекордним урожаєм у 2023 році, удари по електроенергетичній інфраструктурі можуть стати фактором, що обмежить подальше зростання у 2024 році.

"В Україні у 2023 році економіка була посилена не тільки відмінними врожаями, а й збільшенням витрат на оборону, що підтримало внутрішній попит, тоді як чистий експорт продовжував падати", — йдеться у повідомленні.

Сприятливі чинники також включали успішне відновлення електропостачання після зимових атак Росії на інфраструктуру, а також стійкість та адаптивність українського бізнесу.

ЄБРР зазначає, що своєчасне зовнішнє фінансування у 2023 році стало додатковим стабілізаційним фактором, який допоміг знизити інфляцію в Україні до цільового рівня близько 5%. Крім того, діяла 48-місячна програма розширеного фінансування МВФ на суму 15,6 млрд доларів, третій перегляд якої схвалено Радою директорів МВФ у березні 2024 року.

Україна також отримала 42,5 млрд доларів від донорів та міжнародних організацій, включаючи гранти на 12 млрд доларів. Це підняло офіційні валютні резерви до рекордного рівня, хоча державний борг зріс майже до 90% ВВП.

"Однак у 2024 році перспектива тривалої війни та відновлення сумнівів щодо зовнішнього фінансування на цей рік, які тривали кілька місяців, перш ніж були вирішені, поставили нові виклики", — зазначили в ЄБРР.

Обмежений внутрішній попит, дефіцит робочої сили та нестача інвестицій також є факторами, які, ймовірно, стримуватимуть перспективи економічного зростання України.

Позитивним аспектом є відкриття нового українського Чорноморського експортного коридору вздовж узбережжя Чорного моря. Це усунуло невизначеність у питаннях безпеки експорту сільськогосподарської продукції та інших товарів, таких як метали та руди. Після повільного початку експлуатації цього коридору, сільське господарство, металургія та гірничодобувна промисловість, які були серед найбільш постраждалих галузей за останні два роки, починають набирати обертів.

"Відновлення експорту та збільшення внутрішнього військового виробництва, ймовірно, призведе до економічного зростання на 3% у 2024 році, прискорення до 6% у 2025 році. Однак ризики залишаються високими, зокрема пов'язані з руйнуванням портової та електричної інфраструктури", — додали в ЄБРР.

Нагадаємо, Європейський Союз в понеділок остаточно схвалив "торговельний безвіз" для України. Він діятиме ще один рік.

Також ми писали, що Україна виконала на 80% умови угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Жодна двостороння угода такого масштабу не виконувалася у такому обсязі.