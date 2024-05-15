ЕБРР прогнозирует замедление роста экономики Украины в этом году

Логотип Европейского банка реконструкции и развития. Фото: investmentmonitor.ai

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует замедление экономического роста Украины в текущем году. По прогнозам, в 2024 году экономика страны вырастет на 3%, что значительно меньше по сравнению с ростом на 5,3% в 2023 году.

Об этом говорится в отчете Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

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Как сообщается в отчете, несмотря на поддержку экономики Украины рекордным урожаем в 2023 году удары по электроэнергетической инфраструктуре могут стать фактором, который ограничит дальнейший рост в 2024 году.

"В Украине в 2023 году экономика была усилена не только отличными урожаями, но и увеличением расходов на оборону, что поддержало внутренний спрос, тогда как чистый экспорт продолжал падать", — говорится в сообщении.

Благоприятные факторы также включали успешное возобновление электроснабжения после зимних атак России на инфраструктуру, а также устойчивость и адаптивность украинского бизнеса.

ЕБРР отмечает, что своевременное внешнее финансирование в 2023 году стало дополнительным стабилизационным фактором, который помог снизить инфляцию в Украине до целевого уровня около 5%. Кроме того, действовала 48-месячная программа расширенного финансирования МВФ на сумму 15,6 млрд долларов, третий пересмотр которой был одобрен Советом директоров МВФ в марте 2024 года.

Украина также получила 42,5 млрд долларов от доноров и международных организаций, включая гранты на 12 млрд долларов. Это подняло официальные валютные резервы до рекордного уровня, хотя государственный долг вырос почти до 90% ВВП.

"Однако в 2024 году перспектива длительной войны и возобновление сомнений относительно внешнего финансирования на этот год, которые продолжались несколько месяцев, прежде чем были решены, поставили новые вызовы", — отметили в ЕБРР.

Ограниченный внутренний спрос, дефицит рабочей силы и нехватка инвестиций также являются факторами, которые, вероятно, будут сдерживать перспективы экономического роста Украины.

Позитивным аспектом является открытие нового украинского Черноморского экспортного коридора вдоль побережья Черного моря. Это устранило неопределенность в вопросах безопасности экспорта сельскохозяйственной продукции и других товаров, таких как металлы и руды. После медленного начала эксплуатации этого коридора сельское хозяйство, металлургия и горнодобывающая промышленность, которые были среди наиболее пострадавших отраслей за последние два года, начинают набирать обороты.

"Восстановление экспорта и увеличение внутреннего военного производства, вероятно, приведет к экономическому росту на 3% в 2024 году, ускорению до 6% в 2025 году. Однако риски остаются высокими, в частности, связаны с разрушением портовой и электрической инфраструктуры", — добавили в ЕБРР.

Напомним, Европейский Союз в понедельник окончательно одобрил "торговый безвиз" для Украины. Он будет действовать еще один год.

Также мы писали, что Украина выполнила на 80% условий соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Ни одно двустороннее соглашение такого масштаба не выполнялось в таком объеме.