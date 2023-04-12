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Єрмак зустрівся з міністром економічного розвитку Італії: що обговорювали

12 квітня 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Єрмак зустрівся з міністром економічного розвитку Італії: що обговорювали
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та міністр економічного розвитку Італії Адольфо Урсо. Фото: Офіс президента України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо розвиток економічної співпраці України з Італією. У центрі перемовин була підтримка українських виробників та експортерів.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

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"Уже сьогодні ми думаємо про наше майбутнє, про економічну співпрацю з нашими друзями й партнерами. Ми надзвичайно зацікавлені в інвестиціях та співробітництві з Італією для відбудови України, надання нашим людям можливостей відкривати бізнес і створювати нові робочі місця", — йдеться в повідомленні.

Очільник ОП зазначив, що за підтримки італійських представників дійшли згоди створення й просування на європейському ринку національного бренда "Зроблено в Україні".

"Міністр підприємств і виробництва Італії розповів, що італійська сторона хотіла б допомогти з визначенням тих товарів, які можна ототожнити з національним брендом України, що сприятиме їх просуванню на європейському ринку", — зазначив Єрмак.

Також обговорили можливості співпраці у галузі легкої промисловості завдяки залученню профільних українських та італійських промислових асоціацій.

Керівник ОП подякував італійському народові та уряду Італії за підтримку й допомогу Україні під час війни.

Нагадаємо, що Україна та Канада оголосили про укладення Угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Документ замінить стару угоду, що була укладена 2017 року.

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