Ермак встретился с министром экономического развития Италии: что обсуждали
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо развитие экономического сотрудничества с Италией. В центре переговоров была поддержка украинских изготовителей и экспортеров.
Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.
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"Уже сегодня мы думаем о нашем будущем, об экономическом сотрудничестве с нашими друзьями и партнерами. Мы очень заинтересованы в инвестициях и сотрудничестве с Италией для восстановления Украины, предоставления нашим людям возможностей открывать бизнес и создавать новые рабочие места", — говорится в сообщении.
Глава ОП отметил, что при поддержке итальянских представителей пришли согласия создания и продвижения на европейском рынке национального бренда "Сделано в Украине".
"Министр предприятий и производства Италии рассказал, что итальянская сторона хотела бы помочь с определением тех товаров, которые можно отождествить с национальным брендом Украины, что будет способствовать их продвижению на европейском рынке", — отметил Ермак.
Обсудили возможности сотрудничества в области легкой промышленности благодаря привлечению профильных украинских и итальянских промышленных ассоциаций.
Руководитель ОП поблагодарил итальянский народ и правительство Италии за поддержку и помощь Украине во время войны.
Напомним, что Украина и Канада объявили о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Документ заменит старое соглашение, заключенное в 2017 году.