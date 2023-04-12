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Ермак встретился с министром экономического развития Италии: что обсуждали

12 апреля 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ермак встретился с министром экономического развития Италии: что обсуждали
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр экономического развития Италии Адольфо Урсо. Фото: Офис президента Украины
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо развитие экономического сотрудничества с Италией. В центре переговоров была поддержка украинских изготовителей и экспортеров.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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"Уже сегодня мы думаем о нашем будущем, об экономическом сотрудничестве с нашими друзьями и партнерами. Мы очень заинтересованы в инвестициях и сотрудничестве с Италией для восстановления Украины, предоставления нашим людям возможностей открывать бизнес и создавать новые рабочие места", — говорится в сообщении.

Глава ОП отметил, что при поддержке итальянских представителей пришли согласия создания и продвижения на европейском рынке национального бренда "Сделано в Украине".

"Министр предприятий и производства Италии рассказал, что итальянская сторона хотела бы помочь с определением тех товаров, которые можно отождествить с национальным брендом Украины, что будет способствовать их продвижению на европейском рынке", — отметил Ермак.

Обсудили возможности сотрудничества в области легкой промышленности благодаря привлечению профильных украинских и итальянских промышленных ассоциаций.

Руководитель ОП поблагодарил итальянский народ и правительство Италии за поддержку и помощь Украине во время войны.

Напомним, что Украина и Канада объявили о заключении Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Документ заменит старое соглашение, заключенное в 2017 году.

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