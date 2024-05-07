Яким буде зміст 14-го пакету санкцій проти РФ

Прапори США, ЄС та Росії. Фото: gmk.center

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У рамках нового, 14-го пакету санкцій, Євросоюз розглядає можливість заборонити політичним партіям отримувати фінансування з Росії. Таким чином, ЄС прагне запобігти втручанню РФ у вибори до Європарламенту, які відбудуться влітку. Крім того, передбачається, що санкції можуть торкнутися імпорту російського гелію, системи передачі фінансових повідомлень (СПФС) від Центрального Банку та чотирьох російських ЗМІ.

Про деталі нового пакету санкцій проти РФ розповідає Bloomberg з посиланням на власні джерела.

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Як зазначають джерела видання, знайомі з обговоренням нових обмежувальних заходів для РФ, Єврокомісія висуває пропозицію в рамках 14-го пакету санкцій, що передбачає заборону на отримання фінансування з Росії для політичних партій, аналітичних центрів та інших організацій. Метою цього кроку є запобігання втручанню Росії у вибори до Європарламенту, заплановані на початок червня

Крім того, в Євросоюзі обговорюється можливість заборони імпорту російського гелію, посилення обмежень на експорт марганцевої руди та інших рідкісноземельних компонентів. Серед заходів, що розглядаються, також фігурує заборона на відвідування європейських портів 11 кораблям, що підозрюють у сприянні військовим зусиллям Росії.

Крім цього, ЄС може розглянути можливість заборони використання Системи передачі фінансових повідомлень (СПФС) Російським Центральним Банком, яку аналітики визначають як російський аналог SWIFT.

Також, Євросоюз може вжити заходів щодо заборони мовлення ще чотирьох російських ЗМІ. Заступник голови Єврокомісії Віра Йоурова оголосила минулого тижня про намір ЄС запровадити санкції щодо сайтів "Голосу Європи", "Російської газети", "Известий" та "РІА Новини". В ефірі чеського громадського телебачення вона зазначила, що в Європейському союзі вони розглядаються не як ЗМІ, а як інструменти пропаганди.

За інформацією агентства, ЄС також має намір запровадити санкції проти Білорусії, включаючи заборону на імпорт навігаційних технологій та предметів розкоші в країну, експорт сирої нафти та алмазів, а також будь-які угоди, які можуть сприяти підвищенню промислового потенціалу Білорусії.

Інша пропозиція Єврокомісії стосується заборони на роботу в ЄС транспортним компаніям, які належать росіянам на 25 чи більше відсотків. Крім того, під санкції можуть потрапити десятки росіян та компаній РФ. ЄС також пропонує запровадити обмеження на експорт проти більш ніж десятка компаній, включаючи компанії з Китаю, Туреччини та ОАЕ, які, на думку ЄС, допомагають Росії обійти санкції.

Нагадаємо, європейська комісія готується ввести санкції проти кораблів, які транспортують військове обладнання з Північної Кореї до Росії. Також санкції можуть охопити й танкери, що перевозять російську нафту за цінами, які перевищують встановлені країнами G7 ліміти.

Також ми писали, що уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії. До списку увійшли ще 164 категорії товарів, зокрема літій-іонні акумулятори, газові труби й моторне мастило для автомобілів.