Каким будет содержание 14-го пакета санкций против РФ

Флаги США, ЕС и России. Фото: gmk.center

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В рамках нового, 14-го пакета санкций, Евросоюз рассматривает возможность запретить политическим партиям получать финансирование из России. Таким образом, ЕС стремится предотвратить вмешательство РФ в состоявшиеся летом выборы в Европарламент. Кроме того, предполагается, что санкции могут затронуть импорт российского гелия, систему передачи финансовых сообщений (СПФС) от Центрального Банка и четыре российских СМИ.

О деталях нового пакета санкций против РФ рассказывает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Как отмечают источники издания, знакомые с обсуждением новых ограничительных мер для РФ, Еврокомиссия выдвигает предложение в рамках 14-го пакета санкций, которое предусматривает запрет на получение финансирования из России для политических партий, аналитических центров и других организаций. Целью этого шага является предотвращение вмешательства России в выборы в Европарламент, запланированные на начало июня.

Кроме того, в Евросоюзе обсуждается возможность запрещения импорта российского гелия, усиления ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов. Среди рассматриваемых мер также фигурирует запрет на посещение европейских портов 11 кораблям, подозреваемых в содействии военным усилиям России.

Помимо этого, ЕС может рассмотреть возможность запрета использования Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Российским Центральным Банком, которую аналитики определяют как российский аналог SWIFT.

Также, Евросоюз может принять меры по запрещению вещания еще четырех российских СМИ. Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова объявила на прошлой неделе о намерении ЕС ввести санкции в отношении сайтов "Голоса Европы", "Российской газеты", "Известий" и "РИА Новости". В эфире чешского общественного телевидения она отметила, что в Европейском союзе они рассматриваются не как средства массовой информации, а как инструменты пропаганды.

По информации агентства, ЕС также намерен ввести санкции против Беларуси, включая запрет на импорт навигационных технологий и предметов роскоши в страну, экспорт сырой нефти и алмазов, а также любые соглашения, способствующие повышению промышленного потенциала страны.

Другое предложение Еврокомиссии касается запрета на работу в ЕС транспортным компаниям, принадлежащим россиянам на 25 или более процентов. Кроме того, под санкции могут оказаться десятки россиян и компаний РФ. ЕС также предлагает ввести ограничения на экспорт против более десятка компаний, включая компании из Китая, Турции и ОАЭ, которые, по мнению ЕС, помогают России обойти санкции.

Напомним, европейская комиссия готовится ввести санкции против кораблей, транспортирующих военное оборудование из Северной Кореи в Россию. Также санкции могут охватить и танкеры, перевозящие российскую нефть по ценам, превышающим установленные странами G7 лимиты.

Также мы писали, что правительство Японии ввело новые санкции против России. В список вошли еще 164 категории товаров, в том числе литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы и моторная смазка для автомобилей.