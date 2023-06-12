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ЄС хоче зберігати свій газ в Україні, — Bloomberg

12 червня 2023 09:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЄС хоче зберігати свій газ в Україні, — Bloomberg
На Більче-Волицько-Угерському газосховищі. Фото: Львівська ОДА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Європейський Союз планує використати українські газові сховища для зберігання купленого до наступного опалювального сезону газу. Україна готова надати близько 10 млрд кубометрів своїх сховищ.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Європі потрібні українські сховища

За інформацією Bloomberg, європейські чиновник зараз розглядають можливість використання українських газових сховищ.

Причиною цього є те, що більшість сховищ на території Європейського Союзу (понад 70%) на цей час уже заповнена.

"Українські сховища можуть допомогти збалансувати попит і пропозицію протягом другої половини літа 2023 року, враховуючи їх відмінний зв’язок з газовими ринками ЄС", — заявила у коментарі Bloomberg німецька енергетична компанія RWE AG, яка раніше уже використовувала українську газову інфраструктуру.

Які об’єкти цікавлять ЄС

Одне із сховищ, яке у першу чергу цікавить європейців — це Більче-Волицько-Угерське на території Львівської області. Але йдеться не тільки про цей об’єкт, а і про цілу низку сховищ у різних регіонах України.

За інформацією Bloomberg, Укртрансгаз готовий надати третину із 30 млрд кубометрів сховищ, які розташовані у відносній безпеці на глибині 2 км під землею.

Мапа газових сховищ України
Мапа газових сховищ України
Інфографіка: Bloomberg

Такий обсяг відповідає 10% потреб Євросоюзу на четвертий квартал минулого, 2022 року.

Нагадаємо, у травні ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня з 2021 року.

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