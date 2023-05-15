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Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня з 2021 року

15 травня 2023 18:55
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур
Ціни на газ в Європі впали до найнижчого рівня з 2021 року
Європейські ціни на газ знизились до 35 євро за МВт/год
780333e8-5c9f-435f-547a-49f3fb328800 - Дубовенко Артур

Європейські ціни на газ знизились до 35 євро за МВт/год (або $398,1 за тис. куб. м), що є найнижчим показником з літа 2021 року. Минулого року в цей же період ціна на "блакитне паливо" була майже в три рази вищою і сягала позначки у 100 євро за мегават-годину.

Про це повідомляє прессслужба "Оператора ГТС України".

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Там наголошують, що падінню ціни на газ у ЄС сприяє одразу декілька факторів, серед яких високий рівень заповнення газових сховищ (понад 62%) і рекордні обсяги надходжень скрапленого природного газу. Зазначається, що згідно з прогнозами експертів галузі, за нинішніх темпів закачування газу до сховищ, цільовий показник у 90% буде досягнуто вже наприкінці серпня або на початку вересня.

Динаміка заповнення газом європейських сховищ
Динаміка заповнення газом європейських сховищ

Україна допоможе зберігати газ

Водночас в прессслужбі "Оператора ГТС України" додають, що навіть контракти на газ на січень-лютий 2024 року наразі торгуються за ціною близько 60 євро за МВт/год. Проте в Європі спостерігається дефіцит потужностей які забезпечили б його зберігання. В компанії вважають, що європейські країни можуть зберігати "блакитне паливо" в українських сховищах.

"Інтерес європейських трейдерів до української газової інфраструктури зростає з огляду на рекордний сезонний спред. Замовники послуг вже почали бронювати гарантовані потужності на ІІІ квартал 2023 року. Ми можемо запропонувати місячні гарантовані потужності, які будуть розподілені на майбутніх аукціонах, а пізніше, у разі наявності технічної можливості, — переривчасті потужності за тарифами short-haul. Як гарантовані, так і переривчасті потужності можуть використовуватись у поєднанні з послугою оператора ПСГ "митний склад". Так українські сховища та ГТС можуть сприяти інтеграції наших газових ринків і зміцненню енергобезпеки регіону", — зауважив гендиректор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Нагадаємо, що у Національному банку України (НБУ) зробили прогноз світової вартості нафти та природного газу. Очікується, що енергоресурси подешевшають до 2025 року.

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