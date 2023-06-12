Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow ЕС хочет хранить свой газ в Украине, — Bloomberg arrow

ЕС хочет хранить свой газ в Украине, — Bloomberg

12 июня 2023 09:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ЕС хочет хранить свой газ в Украине, — Bloomberg
На Бильче-Волыцко-Угерском газохранилище. Фото: Львовская ОГА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Европейский Союз планирует использовать украинские газовые хранилища для хранения купленного до следующего отопительного сезона газа. Украина готова предоставить около 10 млрд кубометров своих хранилищ.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Читайте также:

Европе нужны украинские хранилища

По информации Bloomberg, европейские чиновники сейчас рассматривают возможность использования украинских газовых хранилищ.

Причиной этого является то, что большинство хранилищ на территории Европейского Союза (более 70%) в настоящее время уже заполнено.

"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение в течение второй половины лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС", — заявила в комментарии Bloomberg немецкая энергетическая компания RWE AG, ранее уже использовавшая украинскую газовую инфраструктуру.

Какие объекты интересуют ЕС

Одно из хранилищ, которое в первую очередь интересует европейцев, — это Бильче-Волыцко-Угерское на территории Львовской области. Но речь идет не только об этом объекте, но и о целом ряде хранилищ в разных регионах Украины.

По информации Bloomberg, Укртрансгаз готов предоставить треть из 30 млрд кубометров хранилищ, которые находятся в относительной безопасности на глубине 2 км под землей.

Карта газовых хранилищ Украины
Карта газовых хранилищ Украины
Инфографика: Bloomberg

Такой объем соответствует 10% потребностей Евросоюза на четвертый квартал 2022 года.

Напомним, в мае цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с 2021 года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

08:49 Шапаренко уйдет из "Динамо": какие клубы интересуются игроком

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас