ЕС хочет хранить свой газ в Украине, — Bloomberg

На Бильче-Волыцко-Угерском газохранилище. Фото: Львовская ОГА

Европейский Союз планирует использовать украинские газовые хранилища для хранения купленного до следующего отопительного сезона газа. Украина готова предоставить около 10 млрд кубометров своих хранилищ.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

Читайте также:

Европе нужны украинские хранилища

По информации Bloomberg, европейские чиновники сейчас рассматривают возможность использования украинских газовых хранилищ.

Причиной этого является то, что большинство хранилищ на территории Европейского Союза (более 70%) в настоящее время уже заполнено.

"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение в течение второй половины лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС", — заявила в комментарии Bloomberg немецкая энергетическая компания RWE AG, ранее уже использовавшая украинскую газовую инфраструктуру.

Какие объекты интересуют ЕС

Одно из хранилищ, которое в первую очередь интересует европейцев, — это Бильче-Волыцко-Угерское на территории Львовской области. Но речь идет не только об этом объекте, но и о целом ряде хранилищ в разных регионах Украины.

По информации Bloomberg, Укртрансгаз готов предоставить треть из 30 млрд кубометров хранилищ, которые находятся в относительной безопасности на глубине 2 км под землей.

Карта газовых хранилищ Украины

Инфографика: Bloomberg

Такой объем соответствует 10% потребностей Евросоюза на четвертый квартал 2022 года.

Напомним, в мае цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня с 2021 года.