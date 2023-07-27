ЄС не має фінансування для транзиту агропродукції з України, — Reuters

Контейнер з пшеницею. Фото: REUTERS/Stringer/File Photo

Європейська комісія наразі немає коштів для покриття додаткових транспортних витрат для транзиту агропродукції з України після припинення Чорноморської угоди та обстрілів українських портів.

Про це повідомляє Reuters.

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Забезпечення транзиту українського зерна

Україна, один з найбільших світових експортерів зерна, тепер буде змушена майже повністю покладатися на дорогі маршрути через Європейський Союз, а найдешевша альтернативна артерія, річка Дунай, ймовірно, не зможе розширити свої обсяги настільки, наскільки сподівалася після обстрілів.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, в результаті цього світові ціни на зерно зростуть на 10-15%.

"У листі від 21 липня, який потрапив у розпорядження агентства Reuters, Міністерство аграрної політики України звернулося до Єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса з проханням надати фінансову допомогу для покриття додаткових транспортних витрат, пов'язаних з використанням альтернативних маршрутів ЄС, відомих під назвою "смуги солідарності". За оцінками України, додаткові витрати становлять 30-40 доларів за тонну", — йдеться у матеріалі.

Цього тижня комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявив, що Росія може отримати вигоду, потіснивши Україну, якщо ЄС не допоможе знизити витрати.

Джерела в Єврокомісії повідомили, що наразі ЄС не має ані додаткового фінансування, ані плану підтримки українського експорту.

Одне дипломатичне джерело повідомило, що кошти на потреби України можуть надійти лише після середньострокового перегляду бюджету, на який може піти ще кілька місяців. За словами співрозмовника агентства, існує все більша протидія імпорту українського збіжжя в ЄС, оскільки деякі країни не бачать сенсу в тому, щоб оплачувати додаткові транспортні витрати через тимчасову заборону на цей імпорт.

"Це не роль Єврокомісії — забезпечувати транспортне страхування. Держави можуть давати гарантії, але остаточних дискусій немає", — додав співрозмовник Reuters.

Нагадаємо, Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), яка є частиною коаліції, висунула ідею військового захисту кораблів з українським зерном у Чорному морі. Проте виявляється, що сама Німеччина не може взяти участь у такому захисті, оскільки її військово-морський флот перебуває в обмеженому стані.