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ЕС не имеет финансирования для транзита агропродукции из Украины, — Reuters

27 июля 2023 21:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЕС не имеет финансирования для транзита агропродукции из Украины, — Reuters
Контейнер с пшеницей. Фото: REUTERS/Stringer/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Европейская комиссия пока не имеет средств для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины после прекращения Черноморского соглашения и обстрелов украинских портов.

Об этом сообщает Reuters.

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Украина, один из крупнейших мировых экспортеров зерна, теперь будет вынуждена почти полностью полагаться на дорогие маршруты через Европейский Союз, а самая дешевая альтернативная артерия, река Дунай, вероятно, не сможет расширить свои объемы настолько, насколько надеялась после обстрелов.

По оценкам Международного валютного фонда, в результате этого мировые цены на зерно вырастут на 10-15%.

"В письме от 21 июля, которое попало в распоряжение агентства Reuters, Министерство аграрной политики Украины обратилось к Еврокомиссару по вопросам торговли Валдису Домбровскису с просьбой оказать финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием альтернативных маршрутов ЕС, известных под названием "полосы солидарности". По оценкам Украины, дополнительные расходы составляют 30-40 долларов за тонну", — говорится в материале.

На этой неделе комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что Россия может извлечь выгоду, потеснив Украину, если ЕС не поможет снизить расходы.

Источники в Еврокомиссии сообщили, что у ЕС нет ни дополнительного финансирования, ни плана поддержки украинского экспорта.

Один из дипломатических источников сообщил, что средства на нужды Украины могут поступить только после среднесрочного пересмотра бюджета, на который может пойти еще несколько месяцев. По словам собеседника агентства, существует все большее противодействие импорту украинского зерна в ЕС, поскольку некоторые страны не видят смысла в том, чтобы оплачивать дополнительные транспортные расходы из-за временного запрета на этот импорт.

"Это не роль Еврокомиссии — обеспечивать транспортное страхование. Государства могут давать гарантии, но окончательных дискуссий нет", — добавил собеседник Reuters.

Напомним, Свободная демократическая партия Германии (ВДП), которая является частью коалиции, выдвинула идею военной защиты кораблей с украинским зерном в Черном море. Однако оказывается, что сама Германия не может принять участие в такой защите, поскольку ее военно-морской флот находится в ограниченном состоянии.

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