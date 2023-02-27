ЄС планує повністю припинити імпорт газу з росії — деталі

Це стане можливо завдяки курсу щодо реалізації нової енергетичної стратегії

У Європейському Союзі заявляють про намір повною мірою відмовитися від поставок російського природного газу та перейти на інші джерела. Це стане можливо завдяки курсу щодо реалізації нової енергетичної стратегії.

Про це розповів голова Комітету Європарламенту з промисловості, досліджень та енергетики Крістіан Сілвіу-Бушой, йдеться в україномовному Telegram-каналі Європарламенту.

Програма Repower

За його словами, у новій енергетичній стратегії ЄС Repower передбачені заходи, спрямовані на поступову відмову країн Європи від імпорту викопних енергоносіїв з росії. Йдеться окрім газу, також про вугілля та нафту.

"Ми побачили рішучість ЄС щодо програми Repower, щоби повністю припинити імпорт газу з росії та диверсифікувати наші джерела газу", — зауважив Сілвіу-Бушой.

Так він прокоментував кроки свого комітету у контексті зусиль на підтримку України.

Як очікується, енергонезалежність Євросоюзу досягатиметься, зокрема, шляхом диверсифікації енергоресурсів від надійних постачальників, зокрема збільшення поставок скрапленого газу зі Сполучених Штатів.

Двома напрямами даної роботи є підвищення енергоефективності та заощадження енергії, реалізація Зеленого курсу, нарощення частки поновлюваних джерел в енергобалансі ЄС.

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Нагадаємо, ціни на природний газ у Європі впали нижче 50 євро вперше за 17 місяців. Це сталося завдяки ослабленню найгіршої енергетичної кризи в регіоні за останні десятиліття.

Експорт російського газу у так зване "далеке зарубіжжя" минулого року скоротився до 100,9 млрд кубометрів. Падіння у річному вимірі сягнуло 45%, оновивши історичний антирекорд.

Раніше ми писали, що тепла зима та запобіжні заходи, які ЄС та країни-члени вжили минулого року для позбавлення залежності від російського газу, дозволили стабілізувати ціни на газ та забезпечити заповнення газових сховищ на рівні 83%. Це навіть вище за осінні показники.