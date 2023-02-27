ЕС планирует полностью прекратить импорт газа из россии.

Это станет возможно благодаря курсу реализации новой энергетической стратегии

В Европейском Союзе заявляют о намерении в полной мере отказаться от поставок российского газа и перейти на другие источники. Это станет возможно благодаря курсу реализации новой энергетической стратегии.

Об этом рассказал глава Комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике Кристиан Силвиу-Бушой, говорится в украиноязычном Telegram-канале Европарламента.

Программа Repower

По его словам, в новой энергетической стратегии ЕС Repower предусмотрены меры, направленные на постепенный отказ стран Европы от импорта ископаемых энергоносителей из россии. Речь идет кроме газа, также об угле и нефти.

"Мы увидели решимость ЕС по программе Repower, чтобы полностью прекратить импорт газа из россии и диверсифицировать наши источники газа", — отметил Силвиу-Бушой.

Так он прокомментировал шаги своего комитета в контексте усилий по поддержке Украины.

Как ожидается, энергонезависимость Евросоюза будет достигаться, в частности, путем диверсификации энергоресурсов от надежных поставщиков, в частности, увеличения поставок сжиженного газа из Соединенных Штатов.

Двумя направлениями данной работы являются повышение энергоэффективности и сбережения энергии, реализация Зеленого курса, наращивание доли возобновляемых источников в энергобалансе ЕС.

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Напомним, цены на природный газ в Европе упали ниже 50 евро впервые за 17 месяцев. Это произошло благодаря ослаблению худшего энергетического кризиса в регионе за последние десятилетия.

Экспорт российского газа в так называемое "дальнее зарубежье" в прошлом году сократился до 100,9 млрд кубометров. Падение в годовом исчислении достигло 45%, обновив исторический антирекорд.

Ранее мы писали, что теплая зима и меры предосторожности, которые ЕС и страны-члены приняли в прошлом году для избавления зависимости от российского газа, позволили стабилизировать цены на газ и обеспечить заполнение газовых хранилищ на уровне 83%. Это даже выше осенних показателей.