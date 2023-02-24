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ЄС планує продовжити пільги для українського імпорту: на який термін запропонують

24 лютого 2023 09:06
lis.jpg - Ксенія Лисновська
ЄС планує продовжити пільги для українського імпорту — на скільки
Рішення мають підтримати Європарламент та Рада ЄС
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Європейській комісії запропонували продовжити пільговий режим торгівлі з Україною ще на один рік. Рішення мають підтримати Європарламент та Рада Євросоюзу.

Така інформація з'явилася на офіційному сайті ЄК.

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Дія мит та квот на український імпорт

Як повідомляється у прес-релізі, йдеться про дію імпортних мит, квот та заходів торговельного захисту щодо поставок українських товарів на територію Європейського союзу.

"Це продовження незмінної підтримки економіки України з боку ЄС і допомагає пом'якшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери через неспровоковану та невиправдану військову агресію Росії", — наголошують у заяві.

У запропонованому рішенні також міститься "прискорений захисний механізм захисту ринку ЄС у разі потреби" з урахуванням збільшення імпорту українських сільгосппродукції та низки інших товарів.

Євросоюз запровадив пільгові умови на експорт товарів з України у червні минулого року.

Так, у 2022-му завдяки лібералізації торгівлі Україна наростила експорт у країни ЄС до 27,9 млрд доларів. Загалом близько 55% товарообігу за підсумками року припало на країни єврозони.

Торгівля з ЄС

У 2022 році Україна змінила основного покупця своєї аграрної продукції. Польща потіснила з лідерських позицій Китай. За інформацією аналітиків, європейський вектор у вітчизняному експорті сільгосптоварів та продовольства призвів до кардинальних змін у рейтингу ключових споживачів продовольства. Так, минулого року українську аграрну продукцію найбільше купували Польща, Румунія та Туреччина.

Нагадаємо, програма Grain From Ukraine продовжує забезпечувати зерном країни які потерпають від голоду. Балкер VALSAMITIS доставить 25 тис. тонн української пшениці до Кенії та 5 тис. тонн до Ефіопії.

За підсумками 2022 року, у надзвичайно важких військових умовах портами України перевантажено понад 59 мільйонів тонн вантажів. Морський транспорт торік забезпечив 54% експорту.

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