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ЕС планирует продлить льготы для украинского импорта: на какой срок предложат

24 февраля 2023 09:06
lis.jpg - Ксения Лисновская
ЕС планирует продлить льготы для украинского импорта - на сколько
Решения должны поддержать Европарламент и Совет ЕС
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Европейской комиссии предложили продлить льготный режим торговли с Украиной еще на один год. Решение должны поддержать Европарламент и Совет Евросоюза.

Такая информация появилась на официальном сайте ЕК.

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Действие пошлин и квот на украинский импорт

Как сообщается в пресс-релизе, речь идет о действии импортных пошлин, квот и мер торговой защиты по поставкам украинских товаров на территорию Европейского союза.

"Это продолжение неизменной поддержки экономики Украины со стороны ЕС и помогает смягчить сложную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры из-за непровоцированной и неоправданной военной агрессии россии", — отмечают в заявлении.

В предложенном решении также содержится "ускоренный защитный механизм защиты рынка ЕС по необходимости" с учетом увеличения импорта украинских сельхозпродукции и ряда других товаров.

Евросоюз ввел льготные условия на экспорт товаров из Украины в июне прошлого года.

Так, в 2022 году благодаря либерализации торговли Украина нарастила экспорт в страны ЕС до 27,9 млрд долларов. В общей сложности около 55% товарооборота по итогам года пришлось на страны еврозоны.

Торговля с ЕС

В 2022 году Украина сменила основного покупателя своей аграрной продукции. Польша потеснила с лидерских позиций Китай. По информации аналитиков, европейский вектор в отечественном экспорте сельхозтоваров и продовольствия привел к кардинальным изменениям в рейтинге ключевых потребителей продовольствия. Так, в прошлом году украинскую аграрную продукцию больше всего покупали Польша, Румыния и Турция.

Напомним, программа Grain From Ukraine продолжает обеспечивать зерном страны страдающие от голода. Балкер VALSAMITIS доставит 25 тыс. тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тыс. тонн в Эфиопию.

По итогам 2022 года в чрезвычайно тяжелых военных условиях портами Украины перегружено более 59 миллионов тонн грузов. Морской транспорт в прошлом году обеспечил 54% экспорта.

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