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ЄС посилить контроль над реекспортом підсанкційних товарів до рф, — Bloomberg

11 березня 2023 12:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Торгівля технологіями
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Європейський Союз планує посилити контроль за імпортом передових технологій та інших товарів до країн, які можуть використовуватися росією у військових цілях проти України. У зв'язку з цим ЄС запросить посилений моніторинг торгових потоків у країнах, куди було перенаправлено постачання з ЄС та G7, таких як Туреччина, ОАЕ, Казахстан та інші країни Східної Європи та Центральної Азії.

Про це пише Bloomberg.

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Торгівля технологіями

Мета цього запиту — визначити, чи не підпадають підсанкційні товари в росію, і розширити відстеження та збирання інформації про торгові потоки. Цей запит буде застосовуватися до сотень товарів і технологій, що підпадають під санкції, які можуть бути використані у військових цілях.

ЄС та його союзники нині приділяють велику увагу закриттю всіх можливих лазівок та запобіганню обходу послідовних раундів санкцій. У цьому контексті США також посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити торговельні потоки з росією.

Президент США Джо Байден та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про поглиблення роботи з дотримання санкцій та закриття доступу росії до будь-яких ресурсів, які можуть підтримувати її військову машину.

Туреччина призупинила транзит товарів, що підпадають під санкції, до росії, але залишаються побоювання, що ці товари, продані на турецький ринок, можуть бути реекспортовані.

Нагадаємо, що росія, схоже, успішно обходить санкції Європейського Союзу та Групи семи, щоб отримати найважливіші напівпровідники та інші технології своєї війни в Україні.

Російський імпорт загалом значною мірою повернувся до довоєнного рівня 2020 року, а аналіз торговельних даних дозволяє припустити, що сучасні чіпи та інтегральні схеми, вироблені в ЄС та інших союзних країнах, постачаються в росію через треті країни, такі як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати та Казахстан.

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