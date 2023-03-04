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В обход санкций: россия покупает необходимую для войны технологии через третьи страны, — СМИ

4 марта 2023 12:54
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Российский импорт в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года
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Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и Группы семи, чтобы получить важнейшие полупроводники и другие технологии своей войны в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

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Как россия обходит санкции

По данным издания, российский импорт в целом в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года, а анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

Казахстан является ключевым примером. В 2022 году эта центральноазиатская страна экспортировала в россию передовые полупроводники на сумму 3,7 млн долларов, по сравнению с всего лишь 12 000 долларов за год до начала войны.

В период с 2017 по 2021 год россия ежегодно покупала у ЕС, США, Японии и Великобритании передовые чипы и интегральные схемы в среднем на 163 миллиона долларов. В 2022 году этот показатель снизился примерно до 60 миллионов долларов.

Какие страны помогают россии

Данные показывают, что Турция, Сербия, ОАЭ и еще полдюжины стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли восполнить этот дефицит. При этом поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из стран-союзников выросли на аналогичную сумму.

Страны ЕС и G7 ввели многочисленные санкции после вторжения в Украину год назад в попытке ослабить российскую военную машину и взорвать ее экономику. Полученные данные свидетельствуют о том, что реальное влияние в некоторых отраслях пока не достигло того уровня, на который рассчитывали официальные лица.

Поставки из Китая

Поставки из Китая в россию также возросли, и Пекин играет все более важную роль в поставках москвы. ЕС ввел санкции против почти 1500 физических лиц, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на многие ключевые источники доходов москвы, но некоторые чиновники обеспокоены тем, что блок все еще не имеет эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер, и он отстает от США.

В ЕС правоприменение является разрозненной работой, в основном возложенной на государства-члены. В то время как Европейская комиссия следит за исполнением и дает рекомендации, национальная власть отвечает за выявление нарушений и наложение штрафов.

Один из чиновников ЕС объяснил, что в конце концов все сводится к политической воле, и национальные чиновники могут оказаться под давлением, когда дело доходит до принятия жестких мер против своих компаний.

Напомним, 28 февраля Япония объявила о новых санкциях против российской федерации. В санкционный список вошли представители военно-промышленного комплекса, администрации путина и генштаба.

Также мы писали, что Евросоюз принял решение расширить список лиц и учреждений из Беларуси, подпадающих под санкции в связи с их участием в российской агрессии против Украины и нарушениями прав человека в Беларуси.

Добавим, по мнению аналитиков Институт изучения войны, путин может использовать Лукашенко, чтобы обойти западные санкции. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может помочь Китаю и россии избежать санкций, посетив Пекин. Он подпишет соглашения о совместных проектах, экономическом, инвестиционном, гуманитарном и политическом сотрудничестве с Китаем.

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