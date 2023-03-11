ЕС усилит контроль над реэкспортом подсанкционных товаров в рф, — Bloomberg

Торговля технологиями

Европейский Союз планирует ужесточить контроль за импортом передовых технологий и других товаров в страны, которые могут использоваться россией в военных целях против Украины. В связи с этим, ЕС запросит усиленный мониторинг торговых потоков в странах, куда были перенаправлены поставки из ЕС и G7, таких, как Турция, ОАЭ, Казахстан и другие страны Восточной Европы и Центральной Азии.

Об этом пишет Bloomberg.

Торговля технологиями

Цель этого запроса — определить, не попадают ли подсанкционные товары в россию, и расширить отслеживание и сбор информации о торговых потоках. Этот запрос будет применяться к сотням подпадающих под санкции товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

ЕС и его союзники настоящее время уделяют большое внимание закрытию всех возможных лазеек и предотвращению обхода последовательных раундов санкций. В этом контексте США также усиливают давление на Турцию и ОАЭ, чтобы ограничить торговые потоки с россией.

Президент США Джо Байден и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявили об углублении работы по соблюдению санкций и закрытию доступа россии к любым ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину.

Турция приостановила транзит подпадающих под санкции товаров в россию, но остаются опасения, что эти товары, проданные на турецкий рынок, могут быть реэкспортированы.

Напомним, что россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и Группы семи, чтобы получить важнейшие полупроводники и другие технологии своей войны в Украине.

Российский импорт в целом в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года, а анализ торговых данных позволяет предположить, что современные чипы и интегральные схемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.