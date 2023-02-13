ЄС введе санкції проти чотирьох банків рф

У новому пакеті санкцій міститимуться обмеження проти 130 організацій

У Європейському Союзі планують запровадити санкції проти чотирьох російських банків. Серед них — Альфа-банк.

Про це пише видання Politico, посилаючись на європейських дипломатів.

Новий пакет санкцій проти рф

Як зазначається, у новому пакеті антиросійських санкцій міститимуться обмеження проти 130 організацій та осіб. З-поміж них російські військові керівники, посадовці, працівники пропагандистських ЗМІ, компанії та особи в інших країнах, пов’язані з військовими діями росії чи групою найманців ПВК "Вагнер", а саме в Малі та Ірані.

Окрім того, мають намір запровадити додаткові заборони на імпорт до єврозони гуми, асфальту або бітуму і на експорт до росії товарів із ЄС, зокрема вантажівних машин, будівельних машин, насосів, інших авто, що використовуються в будівельній галузі.

Пакет включатиме додаткові заборони на експорт електронних компонентів, які в росії можуть використовувати для виробництва озброєння. Проте, за словами співрозмовників видання, поки що незрозуміло, чи поширюватимуться обмеження на діаманти.

Ще Брюссель включить у список дубайську судноплавну компанію, яку підозрюють у допомозі росії обходити санкції на експорт нафти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше медіа опублікували повідомлення, що російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), спільно з російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні. НБУ наголосив про недопустимість співпраці міжнародних банків з росією та Білоруссю.

При цьому у Raiffeisen стверджують, що суворо дотримуються всіх вимог чинного законодавства Австрії та Європейського Союзу, які визнають територіальну, політичну та економічну цілісність України.

Також ми писали, що за прогнозами експертів KSE Institute, внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.