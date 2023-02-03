Як санкції вплинуть на російську економіку в 2023 році

Війна росії проти України дорого коштуватиме країні-агресору

Внаслідок міжнародних санкцій, запроваджених щодо росії через її загарбницьку війну проти України, в 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.

Такі прогнози оприлюднив аналітичний центр при Київській школі економіки — KSE Institute, проаналізувавши ефективність антиросійських санкцій станом на лютий 2023 року.

В 2022 році російська економіка перевершила очікування — скорочення ВВП, ймовірно, не перевищить 3%.

"Проте різке зниження експорту нафти та газу, а також виробництва сильно вплинуть на економіку в 2023 році. Очікується, що цього року реальний ВВП скоротиться на 6,1%, а у 2024 році — ще на 2,0%", — йдеться в дослідженні KSE Institute.

Російський експорт більше не компенсує слабкий внутрішній попит

"2023-2024 роки відрізнятимуться від минулого року тим, що експорт більше не компенсуватиме слабший внутрішній попит. До 2024 року російська економіка буде приблизно на 11% меншою, ніж у 2021 році, і на 16% меншою, ніж у сценарії без війни", — прогнозують в KSE Institute.

Важливо, що за кризою, спричиненою війною/санкціями, не відбудеться відновлення, а скоріше, тривалий період стагнації.

У деяких секторах ефект від санкцій особливо помітний

Вплив санкцій на різні сектори російської економіки суттєво відрізняється, однак найбільший тиск зазнає виробництво автомобілів та фармацевтика.

Проте, наприклад, відсутність санкцій щодо металургійної промисловості росії послаблює загальний вплив міжнародних санкцій.

Раніше експерти спрогнозували втрати економіки росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого. Так, з ембарго на нафтопродукти приблизно 40% російського експорту нафти та газу опиниться під санкціями.

В 2022 році експорт сирої нафти з росії до країн "Великої сімки"(США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) впав майже на 50% порівняно із середнім показником 2021 року до 3,7 млн тонн у листопаді.

Ціни, які вже сповільнювалися в другій половині 2022 року, в 2023 році впадуть ще — на 31,4% (нафта) та на 40,2% (газ) порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Про те, як міжнародні санкції руйнують економіку росії, читайте в матеріалі Новини.LIVE

