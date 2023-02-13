Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow ЕС введет санкции против четырех банков России, — Politico arrow

ЕС введет санкции против четырех банков России, — Politico

13 февраля 2023 14:09
lis.jpg - Ксения Лисновская
ЕС введет санкции против четырех банков рф
В новом пакете санкций будут содержаться ограничения против 130 организаций
lis.jpg - Ксения Лисновская

В Европейском Союзе планируют ввести санкции против четырех российских банков. Среди них — Альфа-банк.

Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Читайте также:

Новый пакет санкций против рф

Как отмечается, в новом пакете антироссийских санкций будут содержаться ограничения против 130 организаций и лиц. Среди них российские военные руководители, должностные лица, работники пропагандистских СМИ, компании и лица других стран, связанные с военными действиями россии или группой наемников ЧВК "Вагнер", а именно в Мали и Иране.

Кроме того, намерены ввести дополнительные запреты на импорт в еврозону резины, асфальта или битума и на экспорт в россию товаров из ЕС, в частности грузовых машин, строительных машин, насосов, других автомобилей, используемых в строительной отрасли.

Пакет будет включать в себя дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые в россии могут использовать для производства вооружения. Однако, по словам собеседников издания, пока неясно, будут ли распространяться ограничения на бриллианты.

Еще Брюссель включит в список дубайскую судоходную компанию, подозреваемую в помощи россии обходить санкции на экспорт нефти.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее медиа опубликовали сообщения, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, включая Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), совместно с российскими банками предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине. НБУ подчеркнул недопустимость сотрудничества международных банков с россией и Беларусью.

При этом в Raiffeisen утверждают, что строго соблюдают все требования действующего законодательства Австрии и Европейского Союза, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины.

Также мы писали, что по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:30 Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина

14:29 Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з фото

14:24 В Индонезии списанный "Боинг" превратили в роскошную виллу

14:11 Киевское "Динамо" заинтересовалось еще одним африканцем: Мирча Луческу настаивает на трансфере

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:00 "Не романтическое море": в Одессе объявили штормовое предупреждение

13:59 Впервые в истории двусторонних отношений: Зеленский провел переговоры с президентом Филиппин

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

13:40 После скандального заявления Берлускони про Украину в МИД напомнили, как тот целовал руки Каддафи

13:35 "Шахтер" готов купить нового форварда: он играл в Германии

Новина з відео

14:25 "Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

Новина з відео

13:43 ​​Зеленский представил нового министра внутренних дел и назвал главные задачи Клименко

Новина з відео

13:18 Зеленский представил назначенного председателем СБУ Малюка руководящему составу спецслужбы

Новина з відео

12:29 На кладбищах Мариуполя растет количество захоронений: большинство из них безымянные

Новина з відео

12:13 "Для Зеленского": Кадыров похвастался пистолетом перед пропагандисткой Скабеевой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:00 ​​​Хакеры сорвали трансляцию выступления президента Ирана и призвали к свержению режима

Новина з відео

11:59 В "Дії" запустили опрос о лучшей военной марке 2022 года

Новина з відео

11:31 ​​​Минобороны подтвердило передачу Украине всех САУ Caesar из Дании

Новина з відео

11:30 Братчук прокомментировал "уничтожение" моста в Затоке на Одесчине

Новина з відео

08:04 Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Актуальное по теме

None 13 Февраль 14:17

Жители семи жилых массивов Одессы наблюдают перебои с водоснабжением: в чем причина

None 13 Февраль 14:29

Стоп хаотической застройке столицы: суд по иску Минкульта вынес решение в пользу киевлян

None 13 Февраль 14:25

"Дети развлекаются": Пригожин прокомментировал очередное видео с казнью "вагнеровца" кувалдой

None 13 Февраль 14:25

В Индонезии списанный "Боинг" превратили в роскошную виллу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB