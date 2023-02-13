ЕС введет санкции против четырех банков рф

В новом пакете санкций будут содержаться ограничения против 130 организаций

В Европейском Союзе планируют ввести санкции против четырех российских банков. Среди них — Альфа-банк.

Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.

Новый пакет санкций против рф

Как отмечается, в новом пакете антироссийских санкций будут содержаться ограничения против 130 организаций и лиц. Среди них российские военные руководители, должностные лица, работники пропагандистских СМИ, компании и лица других стран, связанные с военными действиями россии или группой наемников ЧВК "Вагнер", а именно в Мали и Иране.

Кроме того, намерены ввести дополнительные запреты на импорт в еврозону резины, асфальта или битума и на экспорт в россию товаров из ЕС, в частности грузовых машин, строительных машин, насосов, других автомобилей, используемых в строительной отрасли.

Пакет будет включать в себя дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые в россии могут использовать для производства вооружения. Однако, по словам собеседников издания, пока неясно, будут ли распространяться ограничения на бриллианты.

Еще Брюссель включит в список дубайскую судоходную компанию, подозреваемую в помощи россии обходить санкции на экспорт нефти.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее медиа опубликовали сообщения, что российские дочерние банки иностранных финучреждений, включая Raiffeisen Bank International (Вена), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) и OTP Bank (Будапешт), совместно с российскими банками предоставляют кредитные каникулы россиянам, воюющим в Украине. НБУ подчеркнул недопустимость сотрудничества международных банков с россией и Беларусью.

При этом в Raiffeisen утверждают, что строго соблюдают все требования действующего законодательства Австрии и Европейского Союза, которые признают территориальную, политическую и экономическую целостность Украины.

Также мы писали, что по прогнозам экспертов KSE Institute, в результате международных санкций, введенных в отношении россии из-за ее захватнической войны против Украины, в 2023 году реальный ВВП страны-агрессора сократится на 6,1%, а в 2024 году — еще на 2,0%.