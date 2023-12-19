Более 65 миллионов евро для украинских беженцев выделяет Еврокомиссия

Беженцы из Украины в Перемышле. Фото: AFP

Европейская комиссия приняла решение выделить более 65 миллионов евро из Фонда миграции и интеграции для поддержки Болгарии, Чехии, Польши и Румынии в принятии лиц, ищущих убежище в результате российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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С помощью дополнительных средств, полученных через конкурс на финансирование проектов, направленных на уменьшение миграционного давления и поддержку прибывающих украинцев, Болгария, Чехия, Польша и Румыния смогут обеспечить необходимую поддержку, услуги и помощь.

Эти средства могут быть использованы для предоставления жилья, языковой и профессиональной подготовки, а также для обеспечения доступа к социальным и медицинским услугам прибывшим украинцам.

"Финансирование будет выполняться в рамках системы мониторинга и контроля, предусмотренной финансовой системой ЕС", — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии подчеркнули, что страны ЕС приняли более 4,1 миллиона украинцев, получивших временную защиту. Этот механизм был впервые введен вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и сейчас продлен до марта 2025 года.

Напомним, правительство Ирландии решило сократить социальные выплаты для украинских беженцев, выбирающих государственное жилье, с 220 евро в неделю до 38,80 евро. Решение было объявлено министром по интеграции Родериком О'Горманом.