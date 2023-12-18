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Соцвиплати українським біженцям в Ірландії зменшать — коли очікуються зміни

18 грудня 2023 12:23
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Соцвиплати українським біженцям в Ірландії зменшать — коли очікуються зміни
Мітинг на підтримку України в Ірландії. Фото: The Page
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд Ірландії вирішив скоротити соціальні виплати для українських біженців, які обирають державне житло, з 220 євро на тиждень до 38,80 євро. Рішення було оголошено міністром з питань інтеграції Родеріком О'Горманом.

Про це повідомляє RTE.

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Міністр також додав, що уряд обмежить період перебування українців у державному житлі до 90 днів. Проте, при цьому українці матимуть можливість отримувати більше допомоги, якщо вони вирішать виїхати з державного житла.

Важливо відзначити, що батькам дітей, які проживають у наданому державою житлі, не буде скасована щомісячна виплата дитячої допомоги у розмірі 140 євро. Міністр впевнений, що ці зміни не призведуть до збільшення числа бездомних.

Нововведення набудуть чинності з початку 2024 року, а також передбачено посилення заходів щодо підтримки українців у пошуках роботи, спрямованих на проведення співбесід з біженцями для відповідного вибору робочого місця. Законне право українських дітей вступати до місцевих шкіл залишиться незмінним.

Прем’єр-міністр Лео Варадкар наголосив, що оголошені зміни не торкнуться тих українців, які вже проживають у державному житлі.

Нагадаємо, що у 2024 році низка європейських країн, які активно фінансово підтримували українських біженців, скоротять грошову допомогу. Відомо, що уріжуть виплати Польща, Німеччина, Чехія та Ірландія.

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