Соцвиплати українським біженцям в Ірландії зменшать — коли очікуються зміни
Уряд Ірландії вирішив скоротити соціальні виплати для українських біженців, які обирають державне житло, з 220 євро на тиждень до 38,80 євро. Рішення було оголошено міністром з питань інтеграції Родеріком О'Горманом.
Про це повідомляє RTE.
Які ще плануються зміни у допомозі українським біженцям в Ірландії
Міністр також додав, що уряд обмежить період перебування українців у державному житлі до 90 днів. Проте, при цьому українці матимуть можливість отримувати більше допомоги, якщо вони вирішать виїхати з державного житла.
Важливо відзначити, що батькам дітей, які проживають у наданому державою житлі, не буде скасована щомісячна виплата дитячої допомоги у розмірі 140 євро. Міністр впевнений, що ці зміни не призведуть до збільшення числа бездомних.
Нововведення набудуть чинності з початку 2024 року, а також передбачено посилення заходів щодо підтримки українців у пошуках роботи, спрямованих на проведення співбесід з біженцями для відповідного вибору робочого місця. Законне право українських дітей вступати до місцевих шкіл залишиться незмінним.
Прем’єр-міністр Лео Варадкар наголосив, що оголошені зміни не торкнуться тих українців, які вже проживають у державному житлі.
Нагадаємо, що у 2024 році низка європейських країн, які активно фінансово підтримували українських біженців, скоротять грошову допомогу. Відомо, що уріжуть виплати Польща, Німеччина, Чехія та Ірландія.
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