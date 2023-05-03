Експорт агропродукції з України — Єврокомісія оголосила офіційну заборону

Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel

У Європейській Комісії (ЄК) офіційно оголосили про застосування превентивних заходів проти українського імпорту, що обмежують поставки агропродукції до п'яти країн єврозони. Заходи називають "виключними та тимчасовими".

Відповідне офіційне рішення оприлюднила пресслужба Єврокомісії.

Читайте також:

Деталі заборони Єврокомісії

"Європейська комісія ухвалила виняткові та тимчасові превентивні заходи щодо імпорту обмеженої кількості товарів з України відповідно до виняткових гарантій Регламенту про автономні торговельні заходи. Ці заходи необхідні з огляду на виняткові обставини серйозних вузьких місць у логістиці, з якими зіткнулися п'ять держав-членів", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обмеження поширюються тільки на чотири позиції сільськогосподарського продовольства. А саме:

пшеницю;

кукурудзу;

ріпак;

насіння соняшнику.

У ЄК уточнюють, що заходи триватимуть до 5 червня 2023 року. Упродовж цього періоду насіння пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику українського походження може, як і раніше, випускатися у вільний обіг у всіх країнах-членах ЄС, окрім п'яти прифронтових держав-членів:

Болгарії;

Угорщини;

Польщі;

Румунії;

Словаччини.

При цьому продукція може надалі транспортуватися в цих п'яти державах або транзитом, або відправлятися в країну чи територію за межами ЄС.

Болгарія, Угорщина, Польща і Словаччина зобов'язані скасувати запроваджені односторонні заходи щодо вищевказаних найменувань товарів, а також будь-яких інших продуктів українського походження.

У рішенні вказано, що Єврокомісія має право продовжити застосування запобіжних заходів після завершення дії 5 червня, якщо "виключна ситуація" буде продовжуватися.

У ЄК також готові оцінити ситуацію на ринку єврозони за рештою "чутливих" продуктів.

Що відомо про заборону імпорту

Раніше низка країн ЄС поширили обмеження на імпорт українського зерна та багатьох продуктів харчування. Зокрема, польський уряд запровадив заборону на імпорт м'яса, молочних продуктів, меду, овочів та фруктів, вина, яєць та іншого.

В уряді Угорщини теж вказали на "безпрецедентну кількість" імпорту зернових та олійних культур із України. Українські виробники, які мають повний безмитний статус, почали експортувати у великих кількостях птицю, яйця та мед на європейський ринок, що витісняє угорську продукцію та знижує відпускні ціни. Долучилися Болгарія та Словаччина.

Нагадаємо, після цього Європейська комісія (ЄК) вирішила втрутитися у ситуацію з блокадою кількома країнами єврозони експорту українського продовольства. ЄК заявила про намір збільшити підтримку фермерів з 75 до 100 млн євро.