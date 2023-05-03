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Еврокомиссия запретила импорт некоторой агропродукции из Украины в пять стран

3 мая 2023 10:32
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Экспорт агропродукции из Украины - Еврокомиссия объявила официальный запрет
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Matthias Rietschel
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Европейской Комиссии (ЕК) официально объявили о применении превентивных мер против украинского импорта, ограничивающих поставки агропродукции в пять стран еврозоны. Меры называют "исключительными и временными".

Соответствующее официальное решение обнародовала пресс-служба Еврокомиссии.

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Детали запрета Еврокомиссии

"Европейская комиссия приняла исключительные и временные превентивные меры по импорту ограниченного количества товаров из Украины в соответствии с исключительными гарантиями Регламента об автономных торговых мерах. Эти меры необходимы ввиду исключительных обстоятельств серьезных узких мест в логистике, с которыми столкнулись пять государств-членов", — говорится в сообщении.

Как отмечается, ограничения распространяются только на четыре позиции сельскохозяйственного продовольствия. А именно:

  • пшеницу;
  • кукурузу;
  • рапс;
  • семена подсолнечника.

В ЕК уточняют, что меры продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода семена пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника украинского происхождения могут по-прежнему выпускаться в свободное обращение во всех странах-членах ЕС, кроме пяти прифронтовых государств-членов:

  • Болгарии;
  • Венгрии;
  • Польши;
  • Румынии;
  • Словакии.

При этом продукция может в дальнейшем транспортироваться в этих пяти государствах или транзитом, или отправляться в страну, либо территорию за пределами ЕС.

Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязаны отменить введенные односторонние меры по вышеуказанным наименованиям товаров, а также любым другим продуктам украинского происхождения.

В решении указано, что Еврокомиссия имеет право продолжить применение ограничительных мер после завершения действия 5 июня, если "исключительная ситуация" будет продолжаться.

В ЕК также готовы оценить ситуацию на рынке еврозоны по остальным "чувствительным" продуктам.

Что известно о запрете импорта

Ранее ряд стран ЕС распространили ограничения на импорт украинского зерна и многих продуктов питания. В частности, польское правительство ввело запрет на импорт мяса, молочных продуктов, меда, овощей и фруктов, вина, яиц и др.

В правительстве Венгрии также отметили "беспрецедентное количество" импорта зерновых и масличных культур из Украины. Там заявили, что украинские производители, имеющие полный беспошлинный статус, начали экспортировать в больших количествах птицу, яйца и мед на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию и снижает цены на отпуск. Присоединились Болгария и Словакия.

Напомним, после этого Европейская комиссия (ЕК) решила вмешаться в ситуацию с блокадой в несколько стран еврозоны экспорта украинского продовольствия. ЕК заявила о намерении увеличить поддержку фермеров с 75 до 100 млн евро.

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