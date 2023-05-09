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Європарламент продовжив дію безмитної торгівлі з Україною

9 травня 2023 15:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Європарламент продовжив дію безмитної торгівлі з Україною
Голосування в Європейському парламенті. Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 9 травня, Європейський парламент продовжив безмитну торгівлю з Україною ще на рік. За це рішення проголосували 537 євродепутатів, проти — 42, а утрималися — 38.

Про це повідомляється на сайті Європарламенту.

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Продовження безмитної торгівлі 

Йдеться про призупинення тарифів на фрукти та овочі, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, з 1 січня цього року промислова продукція підпадає під нульове мито.

"Я рішуче підтримую відновлення заходів лібералізації торгівлі, які зараз допомагають забезпечити продовження української торгівлі в умовах жорстокої війни, спричиненої Росією. Ці заходи мають ключове значення для посилення стійкості України, оскільки ми працюємо над поступовою інтеграцією України до внутрішнього ринку ЄС. Наша солідарність з Україною є послідовною, прозорою та непохитною, її ще більше підкріпив статус кандидата на вступ України до ЄС. Майбутнє України — в Європейському Союзі", — заявила доповідачка та депутатка Європарламенту Сандра Калнієте.

Цей закон опублікують в Офіційний журнал Європейського Союзу після схвалення Радою ЄС. Він набуде чинності наступного дня після публікації.

Варто зазначити, що Україна є 15-им найбільшим торговим партнером ЄС.

Нагадаємо, 25 квітня, Урсула фон дер Ляєн заявила про новий пакет фінансової допомоги Україні. Вона зазначила, що це у рамках макрофінансової програми. 

Також ми писали, що Європейський парламент дозволив криптобіржам і зберігачам криптовалют працювати на території Союзу. Законопроєкт набуде чинності після схвалення усіма країнами ЄС.

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