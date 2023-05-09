Европарламент продлил действие беспошлинной торговли с Украиной

Голосование в Европейском парламенте. Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo

Сегодня, 9 мая, Европейский парламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной еще на год. За это решение проголосовали 537 евродепутатов, против — 42, а воздержались — 38.

Об этом сообщается на сайте Европарламента.

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Продолжение беспошлинной торговли

Речь идет о приостановлении тарифов на фрукты и овощи, на которые распространяется система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки, на которые распространяется действие тарифных квот.

Согласно Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, с 1 января этого года промышленная продукция подпадает под нулевую пошлину.

"Я решительно поддерживаю возобновление мер либерализации торговли, которые сейчас помогают обеспечить продолжение украинской торговли в условиях жестокой войны, вызванной Россией. Эти меры имеют ключевое значение для усиления устойчивости Украины, поскольку мы работаем над постепенной интеграцией Украины во внутренний рынок ЕС. Наша солидарность с Украиной является последовательной, прозрачной и непоколебимой, ее еще больше подкрепил статус кандидата на вступление Украины в ЕС. Будущее Украины — в Европейском Союзе", — заявила докладчик и депутат Европарламента Сандра Калниете.

Этот закон будет опубликован в Официальный журнал Европейского Союза после одобрения Советом ЕС. Он вступит в силу на следующий день после публикации.

Стоит отметить, что Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС.

Напомним, 25 апреля Урсула фон дер Ляйен заявила о новом пакете финансовой помощи Украине. Она отметила, что это происходит в рамках макрофинансовой программы.

Также мы писали, что Европейский парламент разрешил криптобиржам и хранителям криптовалют работать на территории Союза. Законопроект вступит в силу после одобрения всеми странами ЕС.