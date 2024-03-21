Європейський центральний банк радить банкам готуватися до нових видів ризиків

Логотип Европейского центрального банка. Фото: businessinsider.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Банки єврозони повинні скоригувати способи управління ризиками, оскільки вони почали стикатися з багатьма проблемами. Це стосується як скасування наднизьких процентних ставок, так появи нетрадиційних конкурентів, які можуть швидко відібрати частку ринку.

Про це повідомляють Reuters з посиланням на голову наглядової ради ЄЦБ Клаудію Бух.

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Як зазначається, банки єврозони успішно впоралися з останнім ростом інфляції та процентних ставок, значною мірою уникнувши банківських потрясінь, які сталися минулого року у США та Швейцарії. Однак це може створити ситуацію хибної самовпевненості. Експерти тим часом наголошують на необхідності підготовки до більш складних часів.

Голова наглядової ради ЄЦБ та віцепрезидент Бундесбанку Клаудія Бух зазначила, що втрати банків за кредитами залишаються дуже низькими навіть в умовах, близьких до рецесії. Вона додала, що це може бути пов'язане з унікальною фінансовою та монетарною підтримкою, яка захистила банки від можливих потрясінь.

"Це має значення для майбутніх оцінок ризиків, оскільки минулі дані про дефолти за кредитами не відображають справжні ризики для якості активів, які очікуються в майбутньому", — сказала Бух.

Також зазначається, що кредиторам необхідно покращити свою готовність до ризиків, пов'язаних із кібератаками, зміною клімату та геополітичними зрушеннями, які можуть значно вплинути на їх довгострокові бізнес-моделі.

Крім того, широке використання технології розподіленого реєстру та штучного інтелекту, зменшують бар'єри для конкурентів, включаючи тіньові банки, що потенційно знижує прибутковість традиційних фінансових установ.

"Інновації та посилення конкуренції можуть покращити економічний добробут, але вони також створюють нові ризики. Якщо банки побачать, що їхній прибуток знижується, вони можуть зайнятися потенційно більш ризикованою діяльністю", — наголосила голова наглядової ради ЄЦБ.

Нагадаємо, ми писали, що Європейський центральний банк може розпочати зниження відсоткових ставок вже у червні. Це пов'язано зі зниженням темпів інфляції у Єврозоні.

Також Європейська комісія затвердила використання доходів від російських заморожених активів для підтримки України. Тепер це рішення повинні затвердити держави-члени Європейського Союзу.