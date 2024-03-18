Європейський центральний банк може розпочати зниження процентних ставок у червні

Логотип Європейського центрального банку. Фото: washingtonpost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Європейський центральний банк може розпочати зниження відсоткових ставок вже у червні. Це пов'язано зі зниженням темпів інфляції у Єврозоні.

Про зниження відсоткових у Європі ставок повідомили Reuters з посиланням на керівника Банку Іспанії та члена ради керівників ЄЦБ Пабло Ернандеса де Коса.

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У березні ЄЦБ залишив ставки запозичень на історично високому рівні (базова ставка за кредитами — 4,5%, ставка за депозитами — 4%, ставка за маржинальними кредитами — 4,75%), проте заявив про значний прогрес у зниженні інфляції. Крім того, у фінансовій установі розпочали попередні обговорення щодо можливості припинення жорсткої грошово-кредитної політики.

"Якщо наші макроекономічні прогнози виправдаються найближчими місяцями, цілком нормально, що ми скоро почнемо знижувати ставки, і червень може стати гарною датою для початку", — заявив Де Кос.

Чому ЄЦБ може знизити ставки у червні

Де Кос зазначив, що, серед Ради керівників Європейського центрального банку були розбіжності щодо можливого зниження ставок у червні. Але, за словами експерта, вони залишалися "відносно обмеженими".

Він також додав, наразі рівень згоди в раді керівників ЄЦБ дуже високий, і він сподівається, що це продовжуватиметься й надалі.

Коли йому було поставлено питання про можливість зниження ставок на 25 базисних пунктів у поточному році, Де Кос утримався від коментарів щодо конкретних часових рамок. Однак він наголосив, що ринкові умови наразі відповідають досягненню середньострокової мети Європейського союзу з інфляції у 2%.

Нагадаємо, ми писали, що у лютому інфляція в єврозоні знизилася з 2,8% до 2,6%, продовжуючи тренд зниження з жовтня 2022 року, коли рівень цін досяг піка у майже 11%. Це уповільнення відбулося на тлі зменшення цін на пальне, що підтвердило тенденцію останніх місяців.

Також ми розповідали, що Fitch переглянув прогноз зростання світової економіки. На думку аналітиків, у 2024 році світова економіка зросте на 2,4%.